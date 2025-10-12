1 órája
Közösségépítés kolbásszal és pálinkával – Jubileumi disznótor a zalai faluban (galéria)
A falusi élet egyik hagyományos tevékenységét idézték fel a zalai faluban szombaton. Pórszombat közösségi életében tíz éve megszokott esemény a közösségi disznóvágás.
Pórszombat hagyományos rendezvénye az őszi disznóvágás, a programot vacsorával zárták
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap
A hagyományos közösségi disznóvágás Pórszombat önkormányzata és a helyi Medesi Gazdakör közös rendezvénye. Tíz éve hívták életre ezt az alig 250 fős faluban, kora reggel a "kemény mag" feldolgozta a sertést, a délutánra már elkészült a disznótoros is: hurka, pecsenye, disznótoros káposzta, s persze nem maradt el a pálinka kóstolás sem, ami ugyancsak velejárója egy ilyen munkás napnak. Vacsorára várták a település lakóit is.
A közösség összetartása is cél a disznóvágással Pórszombaton
Tánczos László, Pórszombat polgármester arról beszélt a program kapcsán: a kezdeményezés töretlen 10 éve, és az egész falu hasznát szolgálja. És valóban, hiszen a hagyományok ápolása, átadása mellett az ilyenkor feldolgozott húsból főznek az idősek napján, az esemény idén a jövő hétvégén lesz, illetve az adventi gyertyagyújtásokra is jut még belőle, egyik alkalommal hurkát sütnek, aztán szalonnát pirítanak, kocsonyát tálalnak.
Ellátogatott az eseményre Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki méltatta a rendezvény, és kiemelte: nagy szükség van a közösséget összekovácsoló programokra és arra is, hogy a falusi tudást tovább örökítsék, megőrizzék.
Disznótoros PórszombatonFotók: Korosa Titanilla