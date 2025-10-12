október 12., vasárnap

Miksa névnap

10°
+19
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyományőrzés

1 órája

Közösségépítés kolbásszal és pálinkával – Jubileumi disznótor a zalai faluban (galéria)

Címkék#Pórszombat#hagyományőrző disznóvágás#disznóvágás#Vigh László

A falusi élet egyik hagyományos tevékenységét idézték fel a zalai faluban szombaton. Pórszombat közösségi életében tíz éve megszokott esemény a közösségi disznóvágás.

Korosa Titanilla
Közösségépítés kolbásszal és pálinkával – Jubileumi disznótor a zalai faluban (galéria)

Pórszombat hagyományos rendezvénye az őszi disznóvágás, a programot vacsorával zárták

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A hagyományos közösségi disznóvágás Pórszombat önkormányzata és a helyi Medesi Gazdakör közös rendezvénye. Tíz éve hívták életre ezt az alig 250 fős faluban, kora reggel a "kemény mag" feldolgozta a sertést, a délutánra már elkészült a disznótoros is: hurka, pecsenye, disznótoros káposzta, s persze nem maradt el a pálinka kóstolás sem, ami ugyancsak velejárója egy ilyen munkás napnak. Vacsorára várták a település lakóit is. 

Pórszombat - Vigh László
A pórszombati rendezvény résztvevőit Vigh László is köszöntötte, mellette jobbra Tánczos László polgármester
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A közösség összetartása is cél a disznóvágással Pórszombaton

Tánczos László, Pórszombat polgármester arról beszélt a program kapcsán: a kezdeményezés töretlen 10 éve, és az egész falu hasznát szolgálja. És valóban, hiszen a hagyományok ápolása, átadása mellett az ilyenkor feldolgozott húsból főznek az idősek napján, az esemény idén a jövő hétvégén lesz, illetve az adventi gyertyagyújtásokra is jut még belőle, egyik alkalommal hurkát sütnek, aztán szalonnát pirítanak, kocsonyát tálalnak.

Ellátogatott az eseményre Vigh László, a térség országgyűlési képviselője is, aki méltatta a rendezvény, és kiemelte: nagy szükség van a közösséget összekovácsoló programokra és arra is, hogy a falusi tudást tovább örökítsék, megőrizzék.

Disznótoros Pórszombaton

Fotók: Korosa Titanilla

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu