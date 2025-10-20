október 20., hétfő

Porci Berci program Zalaegerszegen: gyerekeknek az egészségről – hogyan cipeld a táskád?

Címkék#Egészséges Zalaegerszeg#Porci Berci Program#életmód

Az Egészséges Zalaegerszeg keretében szervezték meg a Porci Berci program foglalkozását az Izsák Imre Általános Iskolában, ahol második osztályos diákok gyakorolták a helyes testtartást, adta hírül az egerszegihirek.hu.

Zaol.hu

A cél az volt, hogy megtanítsák a gyerekeknek az ülés, állás, iskolatáska-cipelés és a teheremelés gerincbarát módjait. A Porci Berci programot 1998-ban dolgozták ki, és most is nagy lelkesedéssel fogadták a gyógytornászokat. A tervek szerint a program jövőre folytatódik, és más iskolákat is bevonnak majd, derül ki a portál cikkéből.

Fotó: Médiacentrum Zalaegerszeg / Forrás: egerszegihirek.hu

Az Egészséges Zalaegerszeg Program célja, hogy támogatást nyújtson a város lakói számára az egészség megőrzéséhez és az egészséges életmód kialakításához, melynek részeként korábban cselekvési tervet dolgoztak ki. 

Kapcsolódó cikkeink:

 

