Porci Berci program Zalaegerszegen: gyerekeknek az egészségről – hogyan cipeld a táskád?
Az Egészséges Zalaegerszeg keretében szervezték meg a Porci Berci program foglalkozását az Izsák Imre Általános Iskolában, ahol második osztályos diákok gyakorolták a helyes testtartást, adta hírül az egerszegihirek.hu.
A cél az volt, hogy megtanítsák a gyerekeknek az ülés, állás, iskolatáska-cipelés és a teheremelés gerincbarát módjait. A Porci Berci programot 1998-ban dolgozták ki, és most is nagy lelkesedéssel fogadták a gyógytornászokat. A tervek szerint a program jövőre folytatódik, és más iskolákat is bevonnak majd, derül ki a portál cikkéből.
Az Egészséges Zalaegerszeg Program célja, hogy támogatást nyújtson a város lakói számára az egészség megőrzéséhez és az egészséges életmód kialakításához, melynek részeként korábban cselekvési tervet dolgoztak ki.
