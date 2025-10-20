Elismerések 59 perce

Ők is sokat tesznek azért, hogy kevesebb kábítószer kerüljön az utcára – Kitüntetést kaptak a zalai polgárőrök

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Túrós András dicséretben és jutalomban részesítette azokat a zalai polgárőröket, akik a legaktívabban vettek részt a polgárőrség kábítószer-kereskedelem visszaszorítását célzó programjának végrehajtásában. Az elismeréseket a Zala Vármegyei Polgárőr Szövetsége szervezésében Horváth Róbert megyei elnök nyújtotta át pénteken, tájékoztatta lapunkat Sándor Dénes, a RENDÉRT Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület elnöke.

A kitüntetett zalai polgárőrök csoportképe Zalaegerszegen. Forrás: Zalai Vármegyei Polgárőr Szövetség

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott fotón a kitüntetett zalai polgárőrök láthatók: Török Iván, Tamási Zsolt, Lipics Tibor, Sándor Dénes, Bóbics Zoltán, Maróti Ödön, Horváth Róbert megyei elnök, Urbán Zoltán, Horváth József Mátyás, Héder Béla, Zobbné Szummer Mónika, Tompos Dávid és Rózsa Sándorné járási koordinátor. A fotón nem szerepel, ám kitüntetést kapott még Németh Péter és Varga Zoltán.



