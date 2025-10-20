október 20., hétfő

Vendel névnap

11°
+12
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerések

59 perce

Ők is sokat tesznek azért, hogy kevesebb kábítószer kerüljön az utcára – Kitüntetést kaptak a zalai polgárőrök

Címkék#Dr Túrós András#RENDÉRT Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület#dicséret

Az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, dr. Túrós András dicséretben és jutalomban részesítette azokat a zalai polgárőröket, akik a legaktívabban vettek részt a polgárőrség kábítószer-kereskedelem visszaszorítását célzó programjának végrehajtásában. Az elismeréseket a Zala Vármegyei Polgárőr Szövetsége szervezésében Horváth Róbert megyei elnök nyújtotta át pénteken, tájékoztatta lapunkat Sándor Dénes, a RENDÉRT Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület elnöke.

Mozsár Eszter
Ők is sokat tesznek azért, hogy kevesebb kábítószer kerüljön az utcára – Kitüntetést kaptak a zalai polgárőrök

A kitüntetett zalai polgárőrök csoportképe Zalaegerszegen.

Forrás: Zalai Vármegyei Polgárőr Szövetség

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott fotón a kitüntetett zalai polgárőrök láthatók: Török Iván, Tamási Zsolt, Lipics Tibor, Sándor Dénes, Bóbics Zoltán, Maróti Ödön, Horváth Róbert megyei elnök, Urbán Zoltán, Horváth József Mátyás, Héder Béla, Zobbné Szummer Mónika, Tompos Dávid és Rózsa Sándorné járási koordinátor. A fotón nem szerepel, ám kitüntetést kapott még Németh Péter és Varga Zoltán. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu