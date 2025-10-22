Drónnal az orvhorgászok és a gyümölcstolvajok ellen – a polgárőrök még illegális szemétlerakóhelyeket is felfedeznek

A pályázati támogatásból vásárolt, csaknem 2 millió forint értékű eszközt vasárnap vette és a Pölöskei Polgárőr Egyesület, melynek elnöke, Szalai Ferenc elmondta: a szervezet tíz tagja szerzett drónpilóta jogosítványt a közelmúltban, de ettől függetlenül először még gyakorló repüléseket rendeznek majd, hogy rutint szerezzenek a drón kezelésében.

A Pölöskei Polgárőr Egyesület majdnem minden drónhasználatra kiképzett tagja ott volt az új eszköz érkezésekor. A képen jobbról Szalai Ferenc

Fotó: Pezzetta Umberto

– Középkategóriás eszközt szereztünk be, melynek rengeteg hasznos tulajdonsága van, ezeket a mindennapi szolgálatban hasznosíthatunk – fogalmazott Szalai Ferenc. – Harminc kilométeres hatótávolsága van, egy töltéssel 45 percet tud a levegőben maradni és kiváló a kamerája: nagy távolságból is nagyon jó minőségű fotókat és videókat készít, melyek adott esetben bizonyítékot jelenthetnek.

Repülő járőrtárs

A pölöskei polgárőrök eddigi, 31 éves tevékenysége során jónéhányszor előfordult már, hogy érzékelték egy drón hiányát. Az elnök beszámolt például egy gyümölcslopásos esetről, melynek elkövetőjét el tudták volna csípni, ha van egy ilyen repülő járőrtárs a csapatban. Amúgy pedig például többek közt a falu melletti horgásztó halállományának megvédése terén várnak tőle sokat.

- Nagy dolog, hogy a kiképzett kollégák bármelyike akár otthon ülve is felbocsáthatja "a madarat" és szemmel tarthatja a környéket - tette hozzá Szalai Ferenc. - Persze korlátok között dolgozunk, hiszen nincs légtérhasználti engedélyünk s így nem repülhetünk 120 méternél magasabbra, de úgy vélem, a mi céljainknak ez is tökéletesen megfelel.

A drón tudja, egy polgárőr pilóta meddig emelkedhet

Ennek a szabálynak a betartásával egyébként biztosan nem lesz gond, a pölöskei drón ugyanis okoseszköz, "tudja", hogy az őt irányító pilótának mire van jogosítványa és így nem is lehet az említett határ fölé emelkedni vele. És közben vigyáz magára is: ha bármelyik irányba akadályt érzékel, megáll, tehát nem lehet falnak repülni vagy lezuhanni vele. A landolást pedig automata visszatérő funkció segíti.

Az egyesületet hat éve vezető Szalai Ferenc elmondta még: ez a drónvásárlás folytatása az egyesület elmúlt években lezajlott eszközbeszerzéseinek. Van autójuk, motorjaik, utánfutójuk, az önkormányzattal közös fűnyíró traktoruk, a járművek tárolásához több mobil garázsuk, rendezvénysátruk, de rendelkeznek vadkamerákkal is.