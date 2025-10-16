október 16., csütörtök

Gál névnap

+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jubileum

31 perce

Már tíz éve óvják a helyiek biztonságát – polgárőr ünnep, esti romantikával

Címkék#rendezvény#Smodics István#polgárőr szövetség#egyesület

Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte a Nagykutasi Polgárőr Egyesület az elmúlt szombaton ötödik alkalommal megrendezett családi és toborzó napján.

Zaol.hu

A település 28 tagú egyesületének elnöke, Smodics István beszédében visszatekintett az elmúlt 10 évben a lakosság biztonsága érdekében végzett tevékenységükre. 

Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte a Nagykutasi Polgárőr Egyesület.
Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte a Nagykutasi Polgárőr Egyesület.
Fotó: ZH

A jubiláló tagokat az Országos Polgárőr Szövetség emléklapjával és a Zala Vármegyei Polgárőr Szövetség által adományozott Szent László emlékéremmel köszöntötték. 

Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte a Nagykutasi Polgárőr Egyesület.
Jubiláltak a nagykutasi polgárőrök. A szalonnasütés volt a családi nap zárása
Fotó: ZH

A rendezvényen részt vevők főzésben és ügyességi feladatokban mérték össze tudásukat. A jelenlévő felnőttek és gyerekek kézműveskedhettek, kipróbálhatták a légpuska-lövészetet, a lovaglást, emellett légvár és vöröskeresztes bemutató is várta őket. A jó hangulatú rendezvényt a késő esti órákban csillagvizsgálás és szalonnasütés zárta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu