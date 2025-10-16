1 órája
Már tíz éve óvják a helyiek biztonságát – polgárőr ünnep, esti romantikával
Megalakulásának 10. évfordulóját ünnepelte a Nagykutasi Polgárőr Egyesület az elmúlt szombaton ötödik alkalommal megrendezett családi és toborzó napján.
A település 28 tagú egyesületének elnöke, Smodics István beszédében visszatekintett az elmúlt 10 évben a lakosság biztonsága érdekében végzett tevékenységükre.
A jubiláló tagokat az Országos Polgárőr Szövetség emléklapjával és a Zala Vármegyei Polgárőr Szövetség által adományozott Szent László emlékéremmel köszöntötték.
A rendezvényen részt vevők főzésben és ügyességi feladatokban mérték össze tudásukat. A jelenlévő felnőttek és gyerekek kézműveskedhettek, kipróbálhatták a légpuska-lövészetet, a lovaglást, emellett légvár és vöröskeresztes bemutató is várta őket. A jó hangulatú rendezvényt a késő esti órákban csillagvizsgálás és szalonnasütés zárta.