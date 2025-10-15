Ebben a zalai kórházban garantáltan nem félnek a gyerekek a fehér köpenytől (galéria, videó)

- Az Egészséges Zalaegerszeg Programhoz csatlakoztunk a Plüsskórház elnevezésű programmal, amellyel az egészségügyi, a kórházi miliővel, az orvosokkal és az ápolókkal kapcsolatos szorongást szeretnék oldani, mondta érdeklődésünkre dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD, a kórház főigazgatója. – Négy állomás várja a gyerekeket, amelyeket kis létszámban sorra végig járnak, megismerve a helyes kézmosás, a diagnosztikai és orvosi vizsgálatok, valamint a műtétek folyamatát. Az összes zalaegerszegi óvodába elvisszük a programot, amelyeket havonta két alkalommal keresünk fel, illetve két egyórás bemutatót tartunk a nagycsoportokat két csoportra bontva.

A Plüsskórház stábja a Kis utcai Óvodába járt. Dr. Koncz-Kovács Noémi, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház gyermekorvosa az orvosi vizsgálat folyamatával ismertette meg a gyerekeket.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Plüsskórház: ez a helyes kézmosás, ilyen az orvosi vizsgálat

A Plüsskórház egyik helyszínén a helyes kézmosással és a kéz fertőtlenítésével ismerkedhetnek meg a Kis utcai nagycsoportosok, amelynek sikerét UV-lámpa segítségével ellenőrizhették. Az orvosi vizsgálatot imitáló helyszínen szerepjátékot játszottak a gyerekek: szülőként orvoshoz vitték csemetéiket. Itt szintén játékosan azt tapasztalhatták meg, hogy az orvos a panaszok meghallgatása után meghallgatja a gyermek szívét, tüdejét, megtapogatja a hasát és felállítja a diagnózist. Mindebben Dr. Koncz-Kovács Noémi gyermekorvos és Perge Petra, a főigazgatóság munkatársa volt a segítségükre.

Amikor diagnosztikai vizsgálatokra vagy műtétre kerül sor

A kisgyermekkorban is előfordul, hogy ultrahang- vagy MR diagnosztikai vizsgálatra szükséges. Ezek nem fájdalmasak, de mégis szorongással töltik el a kisgyerekeket. A berendezéseket kórház dolgozói által készített papírdobozok imitálják. Egyedül az ultrahang zselé a valódi, amit megfoghatnak, hogy milyen. A Kis utcai ovisok ezen az állomáson ilyen vizsgálatokon vehettek részt Pappné Kerkai Bernadett vezető főápoló segítségével.

A kórház dolgozói műtősruhákat is készítettek, amibe beöltözve, szájmaszkot és hajhálót felvéve doktorok és műtősök bőrébe bújhattak a gyerekek. Megismerhették, milyen esetekben szükséges egy műtét, és mi történik egy ilyen beavatkozás alatt. Az injekcióbeadás, az altatás és ébresztés folyamatát kedvenc plüssállataikon próbálhatták ki. Ebben Hajas Gréta, a gyermekintenzív osztály ápolónője volt a segítségükre.