Biztonságos közlekedés

Példamutató bringás vagy? Ezen a zalai programon ott a helyed!

Címkék#Zala Vármegyei Rendőrség#program#bringázás

Minden kerékpárost, aki jó példával jár elő, pénteken kora este közös bringázásra vár a rendőrség Keszthelyen.

Keszey Ágnes
Példamutató bringás vagy? Ezen a zalai programon ott a helyed!

Forrás: Illusztráció / Pixabay

Olyan biciklis vagy, akit követnek a többiek - nemcsak helyismereted miatt, hanem azért is, mert példát mutatsz a biztonságos közlekedésben?  Akkor téged is vár a  Zala Vármegyei Rendőrség, mely ajándéksorsolással végződő példamutató és figyelemfelhívó kerékpáros akciót hirdet. 
"Mutassatok példát ti is, legyetek jól láthatóak, vegyetek részt minél többen Keszthelyen, a figyelemfelhívó biciklizésen! A Fő téren lesz a gyülekező, a menet 18 órakor indul. Gyerekek, felnőttek egyaránt mehetnek. Csak egy feltétel van. Működő világítóberendezés legyen a bicajon" - szól a felhívás. 

 

 

