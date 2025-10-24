Példamutató bringás vagy? Ezen a zalai programon ott a helyed!

Olyan biciklis vagy, akit követnek a többiek - nemcsak helyismereted miatt, hanem azért is, mert példát mutatsz a biztonságos közlekedésben? Akkor téged is vár a Zala Vármegyei Rendőrség, mely ajándéksorsolással végződő példamutató és figyelemfelhívó kerékpáros akciót hirdet.

"Mutassatok példát ti is, legyetek jól láthatóak, vegyetek részt minél többen Keszthelyen, a figyelemfelhívó biciklizésen! A Fő téren lesz a gyülekező, a menet 18 órakor indul. Gyerekek, felnőttek egyaránt mehetnek. Csak egy feltétel van. Működő világítóberendezés legyen a bicajon" - szól a felhívás.