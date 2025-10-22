A parkolással kapcsolatban még változtatnának, s az SZTK korszerűsítése is megállt

A képviselő elmondta, örülnek, hogy csak kettő zóna lesz, hiszen sok volt a zónatévesztésből származó félreértés. A parkolással kapcsolatban szóvá tette, a parkolók 75 százalékában nem történik változás a díjtételben, s 12 és fél százaléknál emelkedik, ugyanennyinél csökken a díjazás, mindez csupán kisebb módosítás, jelezte Góra Balázs.

Több kérdése, észrevétele volt a Tiéd a Város Egyesületnek, az egyik a parkolással kapcsolatban.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A parkolással kapcsolatban még lennének észrevételek

Az egységesített parkolási időtartamot, valamint a kórház előtti sorompós megoldást az egyesület javasolta a korábbi közgyűlésen, emlékeztetett. Ugyancsak a parkolás okoz problémát a Göcseji úti temetőnél, valamint a rossz közvilágítás miatt nehéz a közlekedés. Kérték, hogy legalább Mindenszentekkor ideiglenesen helyezzen ki a Városgazdákodás lámpákat a temetőben.

Mikor készül el az SZTK?

A képviselő szólt arról is, hogy a Kaszaházi úton a Zalaco előtt és az autóbusz-megállók között zebra kialakítását javasolják. Az ellenzéki egyesület szeretné továbbá az 1944-ben elhurcolt Zalaegerszegiek emlékművének visszaállítását, így remélhetően a Kosztolányi úton a Gulág emlékmű közelében fogják újra felállítani azt. Góra Balázs végül szóvá tette azt is, hogy megállt az SZTK épületének korszerűsítési munkája. A polgármester válaszában közölte, hogy a kivitelező csődöt jelentett és új közbeszerzést kell kiírni, hogy folytatódhassanak a munkák.