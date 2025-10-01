Itt mindent szabad? Megdöbbentő parkolás a zalai város kereszteződésében

Egyik nagykanizsai olvasónk küldött fotót a bosszantó parkolásról. Levelében leírta: a Bajza utca és Kossuth tér kereszteződésében gyakorta lát olyan pillanatot, amit most lefényképezett. Hozzáfűzte: napi szinten egy biztos, de sokszor két autó is ebben a kereszteződésben parkol. Így, szép párhuzamosan. Az, hogy aki az utcából balra fordulna, nem lát ki – az persze nem számít...