Így parkoltok Ti, Nagykanizsa!

Itt mindent szabad? Megdöbbentő parkolás a zalai város kereszteződésében

Címkék#autó#Így parkoltok Ti , Nagykanizsa#fénykép

Az Így parkoltok Ti, Nagykanizsa! című rovatunk népszerű a portálunk olvasói körében. Egyre több fényképet kapunk olyan esetekről, amelyekből kiderül, sokakat semmi sem érdekel, ha a közlekedési szabályok betartásáról van szó. Most is egy ilyen jelzést kaptunk.

Itt mindent szabad? Megdöbbentő parkolás a zalai város kereszteződésében

Jól látja, ez a két autó egymás mellett parkol Nagykanizsán, a Bajza utca kereszteződésében

Fotó: Olvasó

Egyik nagykanizsai olvasónk küldött fotót a bosszantó parkolásról. Levelében leírta: a Bajza utca és Kossuth tér kereszteződésében gyakorta lát olyan pillanatot, amit most lefényképezett. Hozzáfűzte: napi szinten egy biztos, de sokszor két autó is ebben a kereszteződésben parkol. Így, szép párhuzamosan. Az, hogy aki az utcából balra fordulna, nem lát ki az persze nem számít... 

 

