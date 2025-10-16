október 16., csütörtök

Gál névnap

10°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döntöttek

1 órája

Olcsóbban parkolhatsz a belvárosban! Sőt, a kórházba érkezőknek az első óra ingyenes lesz

Címkék#Versenyképes Járások Program#parkolás#Zalaegerszeg#önkormányzat

Gördülékenyebb lesz az Egerszeg Kártya ügyintézése, tovább üzemelhet a kertvárosi posta, s százmilliók érkeznek városfejlesztésre. Összesen 29 napirendi pontot tárgyalt a közgyűlés, köztük azt, hogy mennyivel lesz kedvezőbb a parkolás Zalaegerszegen. Minderről Balaicz Zoltán polgármester számolt be a városházán csütörtökön délután.

Mozsár Eszter
Olcsóbban parkolhatsz a belvárosban! Sőt, a kórházba érkezőknek az első óra ingyenes lesz

Balaicz Zoltán sajtótékoztatón ismertette a közgyűlés legfontosabb döntéseit.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Többnyire egyhangú döntések születtek, kezdte a beszámolót a városvezető. Az egyik legfontosabb, a helyieket is érintő téma, a parkolás Zalaegerszegen. A grémium döntése értelmében így módosult a parkolókról szóló rendelet: az eddigi négy díjövezet helyett csupán kettő lesz. Az iparkamara és a 14 üzletet tömörítő Belvárosi Korzó kereskedelmi szövetséggel való egyeztetés után számos belvárosi utcában, összesen 395 parkolóhely esetében 520 és 400 forintról 360 és 280 forintra változik a parkolás óránkénti díja január elsejétől, hangzott el a közgyűlés utáni sajtótájékoztatón.

parkolás Zalaegerszegen közgyűlés után
A parkolás Zalaegerszegen sokkal kedvezőbb lesz januártól. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Parkolás Zalaegerszegen: ismét lesz ingyenes időszak

Az adventi időszakban, egészen pontosan december 15-31. között teljesen ingyenes lesz a parkolás a városban. Ezen kívül a parkolók üzemelési idejét is egységesítették, így reggel 8 és este 18 óra között kell fizetni. Ezen kívül a kórház melletti Baross-ligeti parkolóban, sorompós parkolási rendszernek köszönhetően, a vizsgálatra érkezőknek az első óra ingyenes lesz. Balaicz Zoltán beszámolt arról, hogy 2026-ban is lesz kertvárosi posta, a működtetésre 47,5 millió forintot különített el a testület. A polgármester emlékeztetett, az elmúlt időszakban öt jelentős támogatást nyertek, összesen 912 millió forint értékben: a HEMO felújításához, az északi ipari park fejlesztéseire, az önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetésére, valamint a Versenyképes Járások Program keretében a Hevesi Sándor Színház és a színészházak, s a Deák-könyvtár fűtésrendszerének fejlesztésére. Végül hozzátette, október 30-án nyugdíjba vonul dr. Sándor Erzsébet, Zalaegerszeg aljegyzője. November 1-től a város új aljegyzője dr. Tóth-Gángó Gabriella lesz. 



 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu