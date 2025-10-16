Olcsóbban parkolhatsz a belvárosban! Sőt, a kórházba érkezőknek az első óra ingyenes lesz

Többnyire egyhangú döntések születtek, kezdte a beszámolót a városvezető. Az egyik legfontosabb, a helyieket is érintő téma, a parkolás Zalaegerszegen. A grémium döntése értelmében így módosult a parkolókról szóló rendelet: az eddigi négy díjövezet helyett csupán kettő lesz. Az iparkamara és a 14 üzletet tömörítő Belvárosi Korzó kereskedelmi szövetséggel való egyeztetés után számos belvárosi utcában, összesen 395 parkolóhely esetében 520 és 400 forintról 360 és 280 forintra változik a parkolás óránkénti díja január elsejétől, hangzott el a közgyűlés utáni sajtótájékoztatón.

A parkolás Zalaegerszegen sokkal kedvezőbb lesz januártól.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Parkolás Zalaegerszegen: ismét lesz ingyenes időszak

Az adventi időszakban, egészen pontosan december 15-31. között teljesen ingyenes lesz a parkolás a városban. Ezen kívül a parkolók üzemelési idejét is egységesítették, így reggel 8 és este 18 óra között kell fizetni. Ezen kívül a kórház melletti Baross-ligeti parkolóban, sorompós parkolási rendszernek köszönhetően, a vizsgálatra érkezőknek az első óra ingyenes lesz. Balaicz Zoltán beszámolt arról, hogy 2026-ban is lesz kertvárosi posta, a működtetésre 47,5 millió forintot különített el a testület. A polgármester emlékeztetett, az elmúlt időszakban öt jelentős támogatást nyertek, összesen 912 millió forint értékben: a HEMO felújításához, az északi ipari park fejlesztéseire, az önkormányzat energia menedzsment rendszerének bevezetésére, valamint a Versenyképes Járások Program keretében a Hevesi Sándor Színház és a színészházak, s a Deák-könyvtár fűtésrendszerének fejlesztésére. Végül hozzátette, október 30-án nyugdíjba vonul dr. Sándor Erzsébet, Zalaegerszeg aljegyzője. November 1-től a város új aljegyzője dr. Tóth-Gángó Gabriella lesz.