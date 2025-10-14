Így parkoltok Ti, Nagykanizsa!
56 perce
A vizsgán ezért tuti megbukott volna a sofőr - nem zavarták a párhuzamos vonalak
Egy belvárosi szupermarket, általában nem zsúfolt parkolójában készített fényképet egyik nagykanizsai olvasónk.
A Mercedes sofőrje úgy tűnik nem sokat foglalkozott azzal, hogy a vonalak közé álljon. Letette úgy az autóját, ahogyan sikerült. Sajnos gyakori ez a magatartás, az ilyen hanyag viselkedéssel pedig egy a baj: mindenki más parkolását is tönkreteszi, hiszen mellé már nehezen lehet leparkolni.
