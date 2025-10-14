október 14., kedd

Így parkoltok Ti, Nagykanizsa!

1 órája

A vizsgán ezért tuti megbukott volna a sofőr - nem zavarták a párhuzamos vonalak

Címkék#fénykép#szupermarket#Mercedes#így parkoltok ti#luxusmárka

Egy belvárosi szupermarket, általában nem zsúfolt parkolójában készített fényképet egyik nagykanizsai olvasónk.

Zaol.hu

A Mercedes sofőrje úgy tűnik nem sokat foglalkozott azzal, hogy a vonalak közé álljon. Letette úgy az autóját, ahogyan sikerült. Sajnos gyakori ez a magatartás, az ilyen hanyag viselkedéssel pedig egy a baj: mindenki más parkolását is tönkreteszi, hiszen mellé már nehezen lehet leparkolni.

parkolás
Nem minden autósnak sikerül a vonalak közé állnia...
Fotó: Olvasó

 

 

