Így parkoltok Ti, Nagykanizsa!

1 órája

Ha nem látod, nem hiszed el, hogyan parkolt két autós a zalai városban!

Nagykanizsán front lehetett, mert csütörtökön néhány óra eltéréssel két olyan "parkolófenomént" kapott lencsevégre fotósunk, akinek a manőverére nincs magyarázat.

Ha nem látod, nem hiszed el, hogyan parkolt két autós a zalai városban!

Azt gondoltuk, hogy ezt a parkolást nem lehet überelni, de tévedtünk, a másik fotó a cikkben

Fotó: ZH

Amióta világ a világ, legalábbis évtizedek óta az Ady utca 16. szám előtti háztól szinte a vasútállomásig párhuzamos parkolás van érvényben. Ráadásul ez egy olyan része a városnak, ahol ingyenesen lehet megállni. A két autós viszont inkább felugratott a padkán és a füves területen állt meg. Ráadásul az Opel sofőrje a forgalommal szemben parkolta le a járgányát, bár a piros Renault mozdulata sem volt éppen elegáns. Ezen a helyen ilyen megoldást eddig még soha nem láttunk...

parkolás
A párhuzamos parkolás helyett halszálka, de itt nem szabad
Fotó: ZH

 

