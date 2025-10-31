2 órája
Ha nem látod, nem hiszed el, hogyan parkolt két autós a zalai városban!
Nagykanizsán front lehetett, mert csütörtökön néhány óra eltéréssel két olyan "parkolófenomént" kapott lencsevégre fotósunk, akinek a manőverére nincs magyarázat.
Azt gondoltuk, hogy ezt a parkolást nem lehet überelni, de tévedtünk, a másik fotó a cikkben
Fotó: ZH
Amióta világ a világ, legalábbis évtizedek óta az Ady utca 16. szám előtti háztól szinte a vasútállomásig párhuzamos parkolás van érvényben. Ráadásul ez egy olyan része a városnak, ahol ingyenesen lehet megállni. A két autós viszont inkább felugratott a padkán és a füves területen állt meg. Ráadásul az Opel sofőrje a forgalommal szemben parkolta le a járgányát, bár a piros Renault mozdulata sem volt éppen elegáns. Ezen a helyen ilyen megoldást eddig még soha nem láttunk...
A vizsgán ezért tuti megbukott volna a sofőr - nem zavarták a párhuzamos vonalak
Újabb nagy értékű autó sofőrje gondolta azt Zalában, hogy bármit megtehet