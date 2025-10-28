október 28., kedd

Így parkoltok Ti, Zalaegerszeg!

23 perce

Újabb nagy értékű autó sofőrje gondolta azt Zalában, hogy bármit megtehet

Az egyik bevásárlóközpont parkolójában talált rá egy gyöngyszemre fotóriporter kollégánk. Az autó tulajdonosa kivételesnek érezhette magát, ezért állt meg úgy, ahogyan a kedve tartotta.

Zaol.hu
Újabb nagy értékű autó sofőrje gondolta azt Zalában, hogy bármit megtehet

Bármit megtehet következmények nélkül, gondolta, de mégsem, mert mi lefotóztuk

Fotó: Pezzetta Umberto

A BMW tulajdonosa arra azért figyelt, hogy a parkolóhelyeket elválasztó vonal épp az autó közepén legyen. Korábban többször is kaptunk hasonló fotókat, ahol az autósok a BMW-hez hasonló módon parkoltak. Az autós hozzászólók egy része akkor azzal próbálta megvédeni a szabálytalankodókat, hogy csak az értékes járgányukat védték meg a sérülésektől. Mondván, ha szabályosan parkolnak, akkor a mellettük álló autós nincs tekintettel az ajtótávolságra, egyszerűen nekicsapja a saját autója ajtaját az értékes verdának. Erre a képtelenségre nekünk csak egy ütős válaszunk maradt: egy bolond, százat csinál...

 

