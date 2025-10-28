Újabb nagy értékű autó sofőrje gondolta azt Zalában, hogy bármit megtehet

A BMW tulajdonosa arra azért figyelt, hogy a parkolóhelyeket elválasztó vonal épp az autó közepén legyen. Korábban többször is kaptunk hasonló fotókat, ahol az autósok a BMW-hez hasonló módon parkoltak. Az autós hozzászólók egy része akkor azzal próbálta megvédeni a szabálytalankodókat, hogy csak az értékes járgányukat védték meg a sérülésektől. Mondván, ha szabályosan parkolnak, akkor a mellettük álló autós nincs tekintettel az ajtótávolságra, egyszerűen nekicsapja a saját autója ajtaját az értékes verdának. Erre a képtelenségre nekünk csak egy ütős válaszunk maradt: egy bolond, százat csinál...