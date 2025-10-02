A hét sofőrje megtalálta a helyét a zalai bevásárlóközpont parkolójában

Az olvasónk, aki többször küldött már fényképet bevásárlóközpontok parkolóiból, most újabb érdekes pillanatot örökített meg. A leveléhez hozzáfűzte: a BMW-nek a motorok parkolójában is akad hely, főleg ha ilyen nagy... Valóban, ehhez nincs mit hozzátenni.

Ezt olvasta már?