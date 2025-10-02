Így parkoltok Ti, Nagykanizsa!
20 perce
A hét sofőrje megtalálta a helyét a zalai bevásárlóközpont parkolójában
Nagykanizsáról, a Kanizsa Centrum bevásárlóközpont körüli parkolásról küldött egy gyöngyszemet egyik olvasónk.
A BMW sofőrje talált üres parkolóhelyeket a bevásárlóközpontban, csak kár, hogy nem az autóknak szánták...
Fotó: Olvasó
Az olvasónk, aki többször küldött már fényképet bevásárlóközpontok parkolóiból, most újabb érdekes pillanatot örökített meg. A leveléhez hozzáfűzte: a BMW-nek a motorok parkolójában is akad hely, főleg ha ilyen nagy... Valóban, ehhez nincs mit hozzátenni.
