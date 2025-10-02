október 2., csütörtök

Petra névnap

10°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Így parkoltok Ti, Nagykanizsa!

20 perce

A hét sofőrje megtalálta a helyét a zalai bevásárlóközpont parkolójában

Címkék#fénykép#Nagykanizsa#így parkoltok ti#BMW

Nagykanizsáról, a Kanizsa Centrum bevásárlóközpont körüli parkolásról küldött egy gyöngyszemet egyik olvasónk.

Zaol.hu
A hét sofőrje megtalálta a helyét a zalai bevásárlóközpont parkolójában

A BMW sofőrje talált üres parkolóhelyeket a bevásárlóközpontban, csak kár, hogy nem az autóknak szánták...

Fotó: Olvasó

Az olvasónk, aki többször küldött már fényképet bevásárlóközpontok parkolóiból, most újabb érdekes pillanatot örökített meg. A leveléhez hozzáfűzte: a BMW-nek a motorok parkolójában is akad hely, főleg ha ilyen nagy... Valóban, ehhez nincs mit hozzátenni.

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu