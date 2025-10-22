Hévízen nemcsak a test, hanem a lélek is gyógyulhat - Elhelyezik a szent pápa vérereklyéjét

Naszádos Péter, Hévíz polgármestere felelevenítette: a szent vérereklyét Kiss László esperes és a vele utazó küldöttség hozta el tavaly Lengyelországból, a delegáció tagja volt Tóth Tamás atya és Cséby Géza. Szent II. János Pál pápa vérereklyéjéből egész világon mindössze száz található, ezek egyik kerül most Hévízre.

Szent II. János Pál pápa 1991. augusztus 18-án látogatott Máriapócsra

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Szent II. János Pál pápa és Boldog Bódi Mária Magdolna

– S elindult egy folyamat azzal a szándékkal, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna Hévízhez is köthető legyen. Ennek eredményeként Európa első biciklis zarándokútja innen, Hévízről indul majd s Veszprémben zárul. Ezen túl pedig Hévíz önkormányzata felállítja Boldog Bódi Mária Magdolna első egész alakos biciklis szobrát a városban, hiszen neki a kerékpár az attribútuma – mondta el a város első embere.

Szent II. János Pál a katolikus egyház első kelet-európai pápája volt

Forrás: Vatican News

Az önkormányzat felajánlása

Naszádos Péter hozzátette: nemrég elkészült a vérereklyetartó, amelyet Hévíz önkormányzata ajánlott fel a Szentlélek-templomnak, ebben helyezik majd el a dr. Takáts István érseki helynök által bemutatott szentmisén a szent pápa vérereklyéjét.

– A mai szentmise után 100 főt szeretettel várunk Hévíz dísztermében egy agapéra. Beszélgessünk és örüljünk együtt! – fogalmazott a polgármester.

A szent pápa vérereklyéje Máriapócson. Ilyet helyeznek el Hévízen is

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye