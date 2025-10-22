október 22., szerda

Ünnepség ma délután

47 perce

Hévízen nemcsak a test, hanem a lélek is gyógyulhat - Elhelyezik a szent pápa vérereklyéjét

Hévíz elérte azt, amit mindig is szeretett volna: itt nemcsak a test, hanem a lélek is gyógyulhat. Ezt mondta Naszádos Péter polgármester annak kapcsán, hogy ma 17 órakor, ünnepi szentmise részeként elhelyezik a Szentlélek-templomban Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét.

Péter B. Árpád

Naszádos Péter, Hévíz polgármestere felelevenítette: a szent vérereklyét Kiss László esperes és a vele utazó küldöttség hozta el tavaly Lengyelországból, a delegáció tagja volt Tóth Tamás atya és Cséby Géza. Szent II. János Pál pápa vérereklyéjéből egész világon mindössze száz található, ezek egyik kerül most Hévízre. 

pápa
Szent II. János Pál pápa 1991. augusztus 18-án látogatott Máriapócsra
Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Szent II. János Pál pápa és Boldog Bódi Mária Magdolna

– S elindult egy folyamat azzal a szándékkal, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna Hévízhez is köthető legyen. Ennek eredményeként Európa első biciklis zarándokútja innen, Hévízről indul majd s Veszprémben zárul. Ezen túl pedig Hévíz önkormányzata felállítja Boldog Bódi Mária Magdolna első egész alakos biciklis szobrát a városban, hiszen neki a kerékpár az attribútuma – mondta el a város első embere. 

Szent II. János Pál a katolikus egyház első kelet-európai pápája volt
Forrás: Vatican News

Az önkormányzat felajánlása

Naszádos Péter hozzátette: nemrég elkészült a vérereklyetartó, amelyet Hévíz önkormányzata ajánlott fel a Szentlélek-templomnak, ebben helyezik majd el a dr. Takáts István érseki helynök által bemutatott szentmisén a szent pápa vérereklyéjét. 

– A mai szentmise után 100 főt szeretettel várunk Hévíz dísztermében egy agapéra. Beszélgessünk és örüljünk együtt! – fogalmazott a polgármester.

A szent pápa vérereklyéje Máriapócson. Ilyet helyeznek el Hévízen is
Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

100 vérereklye 

  • Szent II. János Pál pápa vérét légcsőmetszés során vették le, üvegcsékbe töltötték vagy gézlapra helyezték, és ezeket őrzik ereklyeként a világ templomaiban.
  • Ezek az ereklyék a szentekkel való spirituális kapcsolat szimbólumai. 
  • Úgy tudni, Szent II. János Pál pápának száz vérereklyéje van szerte a világban, ezek egyikét helyezik most el a hévízi Szentlélek-templomban.

 

 

