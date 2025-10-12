1 órája
Panyi Miklós: Az Otthon Start Program nem csupán a fiatalok megtartásában segíti a településeket
Az Otthon Start Program, amellett, hogy segíti a településeket fiataljaik megtartásában, város- és gazdaságfejlesztési lehetőséget is nyújt. Panyi Miklós miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkár vélekedett így, aki részt vett a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) közgyűlésén Zalaegerszegen.
Panyi Miklós az előadását követő pénteki sajtótájékoztatón az Otthon Start Program településekre, városokra gyakorolt kedvező hatásait fejtette ki. Mint mondta, új lakások, családi házak építésére rengeteg településnek van szüksége, hiszen szeretnék megtartani fiataljaikat. Az Otthon Start Program azáltal, hogy kedvezményes lehetőséget biztosít az első lakáshoz jutáshoz, ebben nyújt segítséget számukra. A településvezetők ezért is állnak támogatólag a program mellé.
Panyi Miklós: a városfejlesztést és a gazdaságfejlesztést is szolgálja az Otthon Start
Az Otthon Start Program városfejlesztési lehetőség is az önkormányzatok számára, mert olyan településrészeket tudnak fejleszteni, ahol jelenleg nincs semmi vagy kiaknázatlan ipari terület. A program emellett jó hatást gyakorol az albérletpiacra, mert mérsékli az árakat. Így az albérletben maradó, a programhoz később csatlakozó fiatalok lakhatási körülménye is javul. Jelentős a gazdaságfejlesztési hatása is. Fellendíti a helyi építőipart, megnő az igény az egyéb szolgáltatások iránt is, amely munkahelyeket biztosít és növeli a városok adóbevételét, mozgásterét, hangsúlyozta Panyi Miklós. A kormány kész együttműködni az MJVSZ-szel, hogy olyan lakásfejlesztések valósuljanak meg, amelyek összhangban állnak a városok igényeivel és elképzeléseivel, emelte ki végül.
A fiatalok önálló otthonhoz jutása a kormányzat és az önkormányzatok közös érdeke
Az MJVSZ 25 nagyvárosában 2 millió ember él. Nagyvárosi polgármesterként ezért a legfontosabb céljuk, hogy biztosítsák a családalapítás és az önálló otthon lehetőségét a fiatalok számára, szögezte le Szita Károly, Kaposvár polgármestere, az MJVSZ elnöke a sajtótájékoztatón. Mint mondta, ahhoz, hogy a szülői házból el tudjanak költözni fiatalok, lakások kellenek. Az Otthon Start Program erre nyújt lehetőséget. Fontos a kormányzat és a helyi önkormányzatok számára is, hiszen ez közös érdek, ezért segítő szándékukról biztosították a miniszterhelyettest a közgyűlésen, ismertette Szita Károly.
Egyre több vállalkozó érdeklődik beépíthető területek iránt Zalaegerszegen
Az Otthon Start Programmal kapcsolatos tájékoztató az egyik leginkább várt előadás volt a polgármesterek számára, szögezte le Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, az MJVSZ területfejlesztési bizottságának elnöke. Jelezte: 2014 óta 5 ezer új munkahely jött létre a városban. Ennek okán is nagyon sok a fiatal, s ők nemcsak biztos munkahelyet, hanem lakhatást is szeretnének. Ehhez járul hozzá az új kormányzati program.
Elmondta, Zalaegerszegen a régi ipari övezetekben is épülnek lakások. Az egykori ruhagyárat e célból alakítják át, és hasonló az elképzelés a volt Köbtex szövőgyár területének hasznosításával kapcsolatban is. Az Otthon Start hatására ráadásul egyre több vállalkozó érdeklődik beépíthető területek iránt. Az önkormányzatok szeretnének jobban bekapcsolódni a programba, hiszen közös érdek, hogy mindenkinek, főként a fiataloknak, biztosítsák a lehetőséget az önálló lakáshoz jutáshoz, hangsúlyozta végül Balaicz Zoltán.