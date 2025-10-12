Panyi Miklós: Az Otthon Start Program nem csupán a fiatalok megtartásában segíti a településeket

Panyi Miklós az előadását követő pénteki sajtótájékoztatón az Otthon Start Program településekre, városokra gyakorolt kedvező hatásait fejtette ki. Mint mondta, új lakások, családi házak építésére rengeteg településnek van szüksége, hiszen szeretnék megtartani fiataljaikat. Az Otthon Start Program azáltal, hogy kedvezményes lehetőséget biztosít az első lakáshoz jutáshoz, ebben nyújt segítséget számukra. A településvezetők ezért is állnak támogatólag a program mellé.

Az Otthon Start Programról, és ennek kapcsán a kormány és a helyi önkormányzatok együttműködéséről tájékoztatták a sajtó munkatársait az MJVSZ zalaegerszegi közgyűlésén. Képünkön balról Panyi Miklós miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg és Szita Károly, Kaposvár polgármestere.

Fotó: Seres Péter

Panyi Miklós: a városfejlesztést és a gazdaságfejlesztést is szolgálja az Otthon Start

Az Otthon Start Program városfejlesztési lehetőség is az önkormányzatok számára, mert olyan településrészeket tudnak fejleszteni, ahol jelenleg nincs semmi vagy kiaknázatlan ipari terület. A program emellett jó hatást gyakorol az albérletpiacra, mert mérsékli az árakat. Így az albérletben maradó, a programhoz később csatlakozó fiatalok lakhatási körülménye is javul. Jelentős a gazdaságfejlesztési hatása is. Fellendíti a helyi építőipart, megnő az igény az egyéb szolgáltatások iránt is, amely munkahelyeket biztosít és növeli a városok adóbevételét, mozgásterét, hangsúlyozta Panyi Miklós. A kormány kész együttműködni az MJVSZ-szel, hogy olyan lakásfejlesztések valósuljanak meg, amelyek összhangban állnak a városok igényeivel és elképzeléseivel, emelte ki végül.

A fiatalok önálló otthonhoz jutása a kormányzat és az önkormányzatok közös érdeke

Az MJVSZ 25 nagyvárosában 2 millió ember él. Nagyvárosi polgármesterként ezért a legfontosabb céljuk, hogy biztosítsák a családalapítás és az önálló otthon lehetőségét a fiatalok számára, szögezte le Szita Károly, Kaposvár polgármestere, az MJVSZ elnöke a sajtótájékoztatón. Mint mondta, ahhoz, hogy a szülői házból el tudjanak költözni fiatalok, lakások kellenek. Az Otthon Start Program erre nyújt lehetőséget. Fontos a kormányzat és a helyi önkormányzatok számára is, hiszen ez közös érdek, ezért segítő szándékukról biztosították a miniszterhelyettest a közgyűlésen, ismertette Szita Károly.