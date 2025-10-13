október 13., hétfő

Tetőfödém-szigetelés

37 perce

Így növelheted a házad értékét – itt az ingyenes program, amely kincset ér

Címkék#szigetelés#padlásfödém#ingatan#Pálinkás Róbert#támogatás

Fantasztikus lehetőség indult Magyarországon. Az ingyenes padlásfödém-szigetelési programra bárki jelentkezhet, mondta el lapunknak Pálinkás Róbert koordinátor.

Péter B. Árpád

Elindult az ingyenes padlásfödém-szigetelési program az országban, bocsátotta előre Pálinkás Róbert. Ebben bárki részt vehet, aki egy lakcímkártyával igazolni tudja, hogy az ingatlana lakott. Fontos feltétel, hogy a padlás födéme járható legyen, ne borítsa szigetelés, és persze a jelentkezőnek vállalnia kell, hogy kiüríti azt. 

padlásfödém
Aki igényli az ingyenes padlásfödém-szigetelési programot, 4-500 ezer forintos beruházást kap, kvázi ajándékba

Padlásfödém, te drága!...

– A jelentkezőnek ki kell töltenie a szerződéses dokumentációt, ami itt, Hévízen a Tourinform-irodában érhető el – folytatta a program koordinátora. – Akik ezt megteszik, azokat kollégáink hamarosan, 2-3 héten belül felkeresik. Ez kiváló lehetőség, és mindenkit arra bíztatok, hogy éljen ezzel, hiszen tényleg teljesen ingyenes. A háztulajdonosok 4-500 ezer forint értékű beruházást kapnak, amivel évente 20-25 százalékos fűtésköltség-megtakarítás érhető el. Ezt mindenki kiszámolhatja magának, esetében mennyit jelent. Ha ökölszámokat nézünk, akkor 250 és 400 ezer forint között mozog egy családi házas ingatlan éves fűtésköltsége, így a padlásfödém-szigeteléssel körülbelül 60-100 ezer forintot lehet megtakarítani egy-egy esztendőben.

Pálinkás Róbert: A beruházás nagyon gyors folyamat, 3-4 órát vesz igénybe
Fotó: Péter B. Árpád

Gyorsan megy

Pálinkás Róbert elmondta, a jelentkezés után 2-3 héten belül felveszik a kapcsolatot a tulajdonosokkal, majd ezt rövid időn belül megvalósítják a programot. A beruházás nagyon gyors folyamat, 3-4 órát vesz igénybe. 

Nemcsak melegebb lesz otthon, hanem spórolni is lehet. Fotó: Juhasz Attila

Megtakarítás, már idén

– A kiürített padlásfödémről fotódokumentációt készítenek a kollégák, majd elkezdik lerakni először a fóliát, utána a hőszigetelést, végül a párazáró fóliát. A tulajdonosok pedig már ebben az esztendőben érezhetik a fűtésköltség-megtakarítást – emelte ki Pálinkás Róbert.

A padlásfödém-szigetelés

  • az eljárás lényege a hőszigetelés, amely csökkenti a fűtési/hűtési költségeket és javítja az ingatlan energetikai besorolását
  • a leggyakrabban használt szigetelőanyag az üveg- és a kőzetgyapot. Fontos, hogy vastagságuk a hőszigetelési előírásoknak megfelelően legalább 25-30 cm legyen
  • ez javítja a hőérzetet és csökkenti a rezsiköltségeket

 

 

