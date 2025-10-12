Újabb könnyítéseket vezet be a kormány: hitelhez juthatnak az épülő társasházi lakást, valamint az önkormányzati bérlakást vásárolni szándékozók

Az Otthon Start program első hónapja rendkívüli sikereket hozott. Megmozdult az egész ország, az ingatlanpiac, az építőipar, s az ingatlanfejlesztők is bejelentkeztek, mondta Panyi Miklós a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésének szünetében tartott pénteki sajtótájékoztatón.

Panyi Miklós a fix három százalékos hitelt kínáló Otthon Start hitelprogram első hónapjának eredményeit, valamint igénylésének könnyítéseit ismertette zalaegerszegi sajtótájékoztatóján.

Fotó: Seres Péter

Otthon Start: ennyi hiteligénylés az első hónapban

Az első hónap rekordokat dönt mind a lakáspiac, mind a hitelkihelyezés tekintetében. Szeptemberben 13-14 ezer hiteligénylés indult el. Ebből mintegy 5-6 ezer hitel az előkészítésnél tart, folyamatban van az adás-vétel s hamarosan benyújtják a dokumentációt, ismertette. Mint mondta, országosan egyenletesen oszlik meg a hiteligénylés, a fővárosban és agglomerációjában egyharmad, míg a vidéki városokban kétharmad arányú. Minden megyei jogú városból, minden vármegyéből sok száz településről érkeztek igénylések. Minden ötödik-hatodik ügyfél 10 százalékos önerővel kéri a hitelt, és 80 százalékban 40 év alattiak veszik igénybe, ami megegyezik a várakozással, hogy a fiatalokat hozza elsősorban mozgásba. A hiteligénylők átlagéletkor 34 év. Az Otthon Start nincs korhatárhoz kötve, így a 40 év felettiek is igénylik, amely számukra is lehetőség az első otthonhoz jutáshoz.

Több mint 1200 társadalmi észrevételt dolgoztak fel

Panyi Miklós elmondta, értékelték az első hónap eredményeit, s néhány hét múlva már konkrét számokról tudnak beszámolni. Foglalkoztak azokkal a területekkel, amelyeken változtatások szükségesek bizonyos élethelyzetek kezelése érdekében. Az elmúlt 6-8 hétben több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett, amelyeket már feldolgoztak. A közelmúltban több olyan javaslat is megjelent, ami az Otthon Start Program keretében további kedvezményeket és lehetőségeket biztosít az igénylőknek. S vannak újak is.

Ezek a változtatások az Otthon Start programban

Az építkezéseknél bizonyos esetekben lehetőség lesz 30 százalékos előfinanszírozásra, amely a gördülékenyebb és gyorsabb elindulást segíti.

Az elbontott vagy bontandó építményeknél is felvehető a három százalékos hitel, az igénylők így nem esnek ki a lehetőségből a 15 millió forintos értékhatár miatt.