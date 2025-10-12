október 12., vasárnap

Miksa névnap

12°
+19
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Otthon Start Program

30 perce

Újabb könnyítéseket vezet be a kormány: hitelhez juthatnak az épülő társasházi lakást, valamint az önkormányzati bérlakást vásárolni szándékozók

Címkék#Otthon Start#Dr Panyi Miklós#lakásvásárlás

Nőtt a kedvezményezettek köre. Több mint 1200 társadalmi észrevételt értékelve további könnyítéseket vezet be a kormány a fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program szabályaiban, amely sok tízezer ember számára teremt lehetőséget – jelentette be Panyi Miklós miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Zalaegerszegen.

Antal Lívia

Az Otthon Start program első hónapja rendkívüli sikereket hozott. Megmozdult az egész ország, az ingatlanpiac, az építőipar, s az ingatlanfejlesztők is bejelentkeztek, mondta Panyi Miklós a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésének szünetében tartott pénteki sajtótájékoztatón. 

Dr. Panyi Miklós az Otthon Start hitelprogram módosításait ismertette.
Panyi Miklós a fix három százalékos hitelt kínáló Otthon Start hitelprogram első hónapjának eredményeit, valamint igénylésének könnyítéseit ismertette zalaegerszegi sajtótájékoztatóján.
Fotó: Seres Péter

Otthon Start: ennyi hiteligénylés az első hónapban

Az első hónap rekordokat dönt mind a lakáspiac, mind a hitelkihelyezés tekintetében. Szeptemberben 13-14 ezer hiteligénylés indult el. Ebből mintegy 5-6 ezer hitel az előkészítésnél tart, folyamatban van az adás-vétel s hamarosan benyújtják a dokumentációt, ismertette. Mint mondta, országosan egyenletesen oszlik meg a hiteligénylés, a fővárosban és agglomerációjában egyharmad, míg a vidéki városokban kétharmad arányú. Minden megyei jogú városból, minden vármegyéből sok száz településről érkeztek igénylések. Minden ötödik-hatodik ügyfél 10 százalékos önerővel kéri a hitelt, és 80 százalékban 40 év alattiak veszik igénybe, ami megegyezik a várakozással, hogy a fiatalokat hozza elsősorban mozgásba. A hiteligénylők átlagéletkor 34 év. Az Otthon Start nincs korhatárhoz kötve, így a 40 év felettiek is igénylik, amely számukra is lehetőség az első otthonhoz jutáshoz.

Több mint 1200 társadalmi észrevételt dolgoztak fel 

Panyi Miklós elmondta, értékelték az első hónap eredményeit, s néhány hét múlva már konkrét számokról tudnak beszámolni. Foglalkoztak azokkal a területekkel, amelyeken változtatások szükségesek bizonyos élethelyzetek kezelése érdekében. Az elmúlt 6-8 hétben több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett, amelyeket már feldolgoztak. A közelmúltban több olyan javaslat is megjelent, ami az Otthon Start Program keretében további kedvezményeket és lehetőségeket biztosít az igénylőknek. S vannak újak is. 

Ezek a változtatások az Otthon Start programban 

Az építkezéseknél bizonyos esetekben lehetőség lesz 30 százalékos előfinanszírozásra, amely a gördülékenyebb és gyorsabb elindulást segíti.

Az elbontott vagy bontandó építményeknél is felvehető a három százalékos hitel, az igénylők így nem esnek ki a lehetőségből a 15 millió forintos értékhatár miatt.

Könnyítéseket vezetnek be a társadalombiztosítási szabályokban a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban, és a megváltozott munkaképességűek számára is.

Ezen felül az őstermelők, valamint az átalányadózást választó egyéni vállalkozók számára sokkal jobb jövedelem-beszámítási lehetőség válik elérhetővé a bankok által. Mindezek sok tízezer ember számára teremtenek majd lehetőséget, hogy könnyebben hozzá tudjanak férni a program adta lehetőségekhez. 

Hamarosan törvényjavaslat készül egy új jogintézmény, a társasházi építményi jog bevezetéséről, amely lehetővé teszi, hogy az új társasházi lakások akár a kivitelezés elindulásakor hitelezhetők legyenek. Ezt az jelenti, hogy a vevők már akkor fel tudják venni a 3 százalékos hitelt. 

Dr. Panyi Miklós az Otthon Start hitelprogram módosításait ismertette.
Egy új jogintézmény, a társasházi építményi jog születhet annak érdekében, hogy az új társasházi lakások már a kivitelezés időszakában hitelezhetők legyenek. (Képünk illusztráció!)
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Legfrissebb kormánydöntések

A legfrissebb kormánydöntések további fontos élethelyzetekben nyújtanak megoldást. 

  • Ezek egyike, hogy a testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik a program keretében. 
  • A jövőben a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként a hiteligénylésben.
  • További fontos újítás pedig az, hogy az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a három százalékos fix lakáshitel lehetőségét, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékétől akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.

November második felében lépnek hatályba 

Az új jogszabálytervezeteket hamarosan a nyilvánosság elé viszik társadalmi észrevételezés céljából. Hatályba lépésük november második felében várható. A társasházi építményi jog esetében új törvényt hoz az Országgyűlés, amelynek hatályba lépése később várható, mondta végül Panyi Miklós az MJVSZ zalaegerszegi ülésének sajtótájékoztatóján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu