30 perce
Újabb könnyítéseket vezet be a kormány: hitelhez juthatnak az épülő társasházi lakást, valamint az önkormányzati bérlakást vásárolni szándékozók
Nőtt a kedvezményezettek köre. Több mint 1200 társadalmi észrevételt értékelve további könnyítéseket vezet be a kormány a fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program szabályaiban, amely sok tízezer ember számára teremt lehetőséget – jelentette be Panyi Miklós miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Zalaegerszegen.
Az Otthon Start program első hónapja rendkívüli sikereket hozott. Megmozdult az egész ország, az ingatlanpiac, az építőipar, s az ingatlanfejlesztők is bejelentkeztek, mondta Panyi Miklós a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlésének szünetében tartott pénteki sajtótájékoztatón.
Otthon Start: ennyi hiteligénylés az első hónapban
Az első hónap rekordokat dönt mind a lakáspiac, mind a hitelkihelyezés tekintetében. Szeptemberben 13-14 ezer hiteligénylés indult el. Ebből mintegy 5-6 ezer hitel az előkészítésnél tart, folyamatban van az adás-vétel s hamarosan benyújtják a dokumentációt, ismertette. Mint mondta, országosan egyenletesen oszlik meg a hiteligénylés, a fővárosban és agglomerációjában egyharmad, míg a vidéki városokban kétharmad arányú. Minden megyei jogú városból, minden vármegyéből sok száz településről érkeztek igénylések. Minden ötödik-hatodik ügyfél 10 százalékos önerővel kéri a hitelt, és 80 százalékban 40 év alattiak veszik igénybe, ami megegyezik a várakozással, hogy a fiatalokat hozza elsősorban mozgásba. A hiteligénylők átlagéletkor 34 év. Az Otthon Start nincs korhatárhoz kötve, így a 40 év felettiek is igénylik, amely számukra is lehetőség az első otthonhoz jutáshoz.
Több mint 1200 társadalmi észrevételt dolgoztak fel
Panyi Miklós elmondta, értékelték az első hónap eredményeit, s néhány hét múlva már konkrét számokról tudnak beszámolni. Foglalkoztak azokkal a területekkel, amelyeken változtatások szükségesek bizonyos élethelyzetek kezelése érdekében. Az elmúlt 6-8 hétben több mint 1200 társadalmi észrevétel érkezett, amelyeket már feldolgoztak. A közelmúltban több olyan javaslat is megjelent, ami az Otthon Start Program keretében további kedvezményeket és lehetőségeket biztosít az igénylőknek. S vannak újak is.
Ezek a változtatások az Otthon Start programban
Az építkezéseknél bizonyos esetekben lehetőség lesz 30 százalékos előfinanszírozásra, amely a gördülékenyebb és gyorsabb elindulást segíti.
Az elbontott vagy bontandó építményeknél is felvehető a három százalékos hitel, az igénylők így nem esnek ki a lehetőségből a 15 millió forintos értékhatár miatt.
Könnyítéseket vezetnek be a társadalombiztosítási szabályokban a gyermekek otthongondozási díjával, illetve az ápolási díjjal kapcsolatban, és a megváltozott munkaképességűek számára is.
Ezen felül az őstermelők, valamint az átalányadózást választó egyéni vállalkozók számára sokkal jobb jövedelem-beszámítási lehetőség válik elérhetővé a bankok által. Mindezek sok tízezer ember számára teremtenek majd lehetőséget, hogy könnyebben hozzá tudjanak férni a program adta lehetőségekhez.
Hamarosan törvényjavaslat készül egy új jogintézmény, a társasházi építményi jog bevezetéséről, amely lehetővé teszi, hogy az új társasházi lakások akár a kivitelezés elindulásakor hitelezhetők legyenek. Ezt az jelenti, hogy a vevők már akkor fel tudják venni a 3 százalékos hitelt.
Legfrissebb kormánydöntések
A legfrissebb kormánydöntések további fontos élethelyzetekben nyújtanak megoldást.
- Ezek egyike, hogy a testvérek által közösen megörökölt ingatlan résztulajdonának megvásárlására is lehetőség nyílik a program keretében.
- A jövőben a szülő és a házastárs mellett a testvér is bevonható lesz adóstársként a hiteligénylésben.
- További fontos újítás pedig az, hogy az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a három százalékos fix lakáshitel lehetőségét, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékétől akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja.
November második felében lépnek hatályba
Az új jogszabálytervezeteket hamarosan a nyilvánosság elé viszik társadalmi észrevételezés céljából. Hatályba lépésük november második felében várható. A társasházi építményi jog esetében új törvényt hoz az Országgyűlés, amelynek hatályba lépése később várható, mondta végül Panyi Miklós az MJVSZ zalaegerszegi ülésének sajtótájékoztatóján.