44 perce
Kiszámoltuk, hogy neked már ne kelljen! Ennyit kell visszafizetni 45 millió forint hitelre
Szeptember 1-jén robbant be, de már előtte is éreztette hatását az ingatlanpiacon a fix 3 százalékos kamatozású hitel. Az Otthon Start Program nyújtotta lehetőség az első lakás, lakóház megvásárlásához nyújt segítséget. A hitelkonstrukciót Zalában is keresik, át is rendezte az ingatlanpiacot, ugyanakkor az is lényeges kérdés, hogy aki felveszi, annak mennyit kell visszafizetnie.
Az Otthon Start Program hatására emelkedtek az ingatlanárak, ezért is jó tudni, mikor mennyit kell visszafizetni
Fotó: Antal Lívia/Archív
A 3 százalékos Otthon Start Program megjelenése egy hónap alatt érezhetően átrendezte a keresletet és az árképzést. A Városi Ingatlaniroda munkatársaival, Hohl József régióigazgatóval és Szűcs Fanni karrierigazgató, prémium ingatlanértékesítővel beszélgettünk a program zalai hatásairól és arról, mire kell számítania annak, aki él ezzel a lehetőséggel.
Az Otthon Start Program emelte az árakat Zalában is
Az ingatlanos szakemberek azzal kezdték, hogy az Otthon Start fix kamatozású hitel 5-10 százalékos áremelkedést okozott a zalai ingatlanpiacon is.
- A városokban 10 százalékkal is nőttek az ingatlanárak – monda Szűcs Fanni. - A kisebb településeken jellemzően 5 százalékos emelkedés figyelhető meg. A kereslet már augusztusban emelkedett, sokan érdeklődtek olyan ingatlanok után, amire igénybe tudják majd venni az Otthon Start hitelt. Ez szeptemberben sem változott. A kínálat az Otthon Start hitel megjelenésekor elfogyott. A lakások, de a házak is mindig nagyon kapósak voltak ezen a részen. A 3 százalékos hitel pedig még jobban erősítette ezt az állapotot, így a reális árakon kínált ingatlanok hiánycikkek lettek a piacon.
Hohl József ezt azzal egészítette ki, hogy az Otthon Start hitellel egyidejűleg viszont megjelentek a nagyon túlárazott ingatlanok is a piacon, amiket már akár 20-30 százalékkal magasabb áron próbálnak eladni.
Kombinálják a vásárlók a hiteleket
Azt is elmondták a Városi Ingatlaniroda munkatársai, hogy náluk a vásárlók 10-20 százaléka Otthon Start hiteles. Aki most ingatlant vásárol, az önerővel próbál minél nagyobb hitelösszeget felvenni. Jellemző az is, hogy akár több hitellehetőséget kombinálnak, például a babaváróval egybekötve, és azt mint önerőt használják fel.
Szűcs Fanni hozzátette, hogy a nagyobb városokban, vármegyeszékhelyeken elég lehet a 10 százalékos önerő, de a kisebb településeken akár a 20-30 százalékosra is szükséges lehet, ez függ a banki értékbecslés eredményétől.
Mennyit kell visszafizetni az Otthon Start hitelnél?
Végül pedig egy kis matek. Hogyan kel kalkulálni a visszafizetést egy 50 milliós ingatlan vásárlása esetén?
A szakemberek szerint ha a 10 százalékos minimális önerővel számolunk, akkor az 5 millió forint, így a felvett hitelösszeg 45 millió. Így 25 éves futamidő esetén a havi törlesztő 213 588 forint lesz, és a futamidő végére 64 076 000 forintot törlesztettünk vissza.
Összehasonlításként a jobb piaci konstrukciók körülbelül 5,94 százalékos kamatszintjén akár több mint 50 ezer forinttal magasabb lehet a havi törlesztés, a teljes visszafizetés pedig 10 millió forinttal, vagy többel is nőhet.
OTP-adatok: ekkora összeget vesznek fel a zalaiak az Otthon Start keretében
Otthon Start Program: beszűkült piac, pánikszerű vásárlás, rengeteg érdeklődő Zalában is
Vajon túlárazott vagy jó vétel? Milyen ingatlanokat találunk 50 millió forint alatt vidéken?