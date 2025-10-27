Kiszámoltuk, hogy neked már ne kelljen! Ennyit kell visszafizetni 45 millió forint hitelre

A 3 százalékos Otthon Start Program megjelenése egy hónap alatt érezhetően átrendezte a keresletet és az árképzést. A Városi Ingatlaniroda munkatársaival, Hohl József régióigazgatóval és Szűcs Fanni karrierigazgató, prémium ingatlanértékesítővel beszélgettünk a program zalai hatásairól és arról, mire kell számítania annak, aki él ezzel a lehetőséggel.

Az Otthon Start Program hatásait Szűcs Fanni elemezte

Forrás: ZH-Archívum

Az Otthon Start Program emelte az árakat Zalában is

Az ingatlanos szakemberek azzal kezdték, hogy az Otthon Start fix kamatozású hitel 5-10 százalékos áremelkedést okozott a zalai ingatlanpiacon is.

- A városokban 10 százalékkal is nőttek az ingatlanárak – monda Szűcs Fanni. - A kisebb településeken jellemzően 5 százalékos emelkedés figyelhető meg. A kereslet már augusztusban emelkedett, sokan érdeklődtek olyan ingatlanok után, amire igénybe tudják majd venni az Otthon Start hitelt. Ez szeptemberben sem változott. A kínálat az Otthon Start hitel megjelenésekor elfogyott. A lakások, de a házak is mindig nagyon kapósak voltak ezen a részen. A 3 százalékos hitel pedig még jobban erősítette ezt az állapotot, így a reális árakon kínált ingatlanok hiánycikkek lettek a piacon.

Hohl József ezt azzal egészítette ki, hogy az Otthon Start hitellel egyidejűleg viszont megjelentek a nagyon túlárazott ingatlanok is a piacon, amiket már akár 20-30 százalékkal magasabb áron próbálnak eladni.

Kombinálják a vásárlók a hiteleket

Azt is elmondták a Városi Ingatlaniroda munkatársai, hogy náluk a vásárlók 10-20 százaléka Otthon Start hiteles. Aki most ingatlant vásárol, az önerővel próbál minél nagyobb hitelösszeget felvenni. Jellemző az is, hogy akár több hitellehetőséget kombinálnak, például a babaváróval egybekötve, és azt mint önerőt használják fel.

Szűcs Fanni hozzátette, hogy a nagyobb városokban, vármegyeszékhelyeken elég lehet a 10 százalékos önerő, de a kisebb településeken akár a 20-30 százalékosra is szükséges lehet, ez függ a banki értékbecslés eredményétől.

Mennyit kell visszafizetni az Otthon Start hitelnél?

Végül pedig egy kis matek. Hogyan kel kalkulálni a visszafizetést egy 50 milliós ingatlan vásárlása esetén?