Drámázzunk Otthon! – pénteken nyílik az új közösségi és kulturális tér

Tóth-Kiss Hajni képzőművészt, drámapedagógust sokan ismerik Keszthelyen: még a Covid előtt nevéhez fűződött a Rókavár, s azóta is sok jótékonysági, közösségi, kulturális program kezdeményezője vagy aktív résztvevője. Ő és Berkovics Emőke óvodapedagógus valamint Csepregi János író, mentálhigiénés szakember közösen álmodta meg az Otthon Alkotótér nevű közösségi- és kulturális tér létrejöttét, a kulturális, összművészeti rendezvények egyik új központját.

Pénteken nyílik az Otthon Alkotótér. Fotó: ZH



Szobaszínház az Otthonban

—A dráma, a színház természetesen alap lesz, s ehhez nagyon sok művészeti ágat hozzá lehet kapcsolni. A képzőművészet is jelentős szerepet kap. Jómagam már több éve részt veszek Lackfi János kreatív íráskurzusán, valamint Csepregi Jánossal Kéthelyen Irodalmi Nyavalyások címmel fogyatékkal élő felnőtteknek tartunk képzőművészeti, irodalmi alkotókört. Szívügyünk lett, hogy Keszthelyen is minél több, ehhez hasonló segítő foglalkozás kapjon helyet. Az Otthonban mi hárman, alapító tagok nagyon szeretnénk egy szobaszínházat is létrehozni, és előadásokat, beszélgetéseket, irodalmi esteket szervezni, és rajzszakkör indítása is szerepel a terveink között —mutatta be az új helyet Tóth-Kiss Hajni.

A belvárosban, a HEMO épületében jön létre az Otthon Alkotótér: egy nagy- és egy kisterem ad majd otthont az alkotó, kreatív foglalkozásoknak, programoknak. Az a terv, hogy a helyet egy igazán aktív közösségi térként is szeretnék működtetni, már a kezdetek kezdetén valóra vált: önkéntesek összefogásával takarították ki és szépítették az Otthont, amely kulturális rendezvények helyszíne lesz.

Kiss-Tóth Hajni csapata korábban bekerült a pécsi Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál országos fordulójába, az ország 25 legjobb előadása közé, a drámapedagógus pedig itt kapott gyémánt diplomát. A drámaszínház folytatódik az Otthonban. Fotó: ZH

Nyitás: pénteken

A hely neve egyébként sokrétű, hiszen a terv nem csak az, hogy az Otthon Alkotótér a művészetek lakhelye legyen, hanem az is, hogy azok, akik itt alkotnak, vagy nézőként érkeznek ide, otthon érezzék magukat. Az első találkozóra pénteken 17 órára várják az érdeklődőket, ekkor bemutatják a lehetőségeket, induló szakköröket, amelyekre mostantól lehet jelentkezni.

S hogy mi minden indul az Otthon nyitányaként?

Dráma foglalkozások (színjátszó):

Ovis

Alsós

Felsős

Középiskolás

Felnőtt