Jó, ha tudsz róla! Leállás lesz ennél a banknál, mutatjuk, milyen szolgáltatásokat érint

Az OTP leállás időpontjairól a bank honlapján jelent meg tájékoztatás.

Az OTP leállása október 5-én az internet- és mobilbankot érinti.

Forrás: ZH

OTP leállás

Fejlesztési okokból 2025. október 5-én reggeli 8 órától 11.40-ig az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

További bankszüneti napok októberben

Többször is várható bankszüneti nap októberben. 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

