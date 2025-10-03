október 3., péntek

1 órája

Jó, ha tudsz róla! Leállás lesz ennél a banknál, mutatjuk, milyen szolgáltatásokat érint

Bankszünnapot jelentett be a legnagyobb hazai pénzintézet. Az OTP leállása október 5-én, vasárnap csak egy szolgáltatást érint, ám a hónapban várható még hasonló eset.

Korosa Titanilla

Az OTP leállás időpontjairól a bank honlapján jelent meg tájékoztatás. 

OTP leállás
Az OTP leállása október 5-én az internet- és mobilbankot érinti.
Forrás: ZH 

OTP leállás

Fejlesztési okokból 2025. október 5-én reggeli 8 órától 11.40-ig az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

További bankszüneti napok októberben

Többször is várható bankszüneti nap októberben. 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.

2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

A banki szolgáltatás-kiesések mellett egyéb pénzügyekről is rendszeresen tájékoztatjuk olvasóinkat. Nemrég a bankkártyák közötti versenyről írtunk, cikkünk itt érhető el; a banki adatainkra, illetve közvetlenül a pénzünkre vadászó online csalókról pedig egyebek közt itt és itt olvashatnak, de az Otthon Start Programmal kapcsolatban is megírtuk az OTP tapasztalatait

 

