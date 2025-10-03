1 órája
Jó, ha tudsz róla! Leállás lesz ennél a banknál, mutatjuk, milyen szolgáltatásokat érint
Bankszünnapot jelentett be a legnagyobb hazai pénzintézet. Az OTP leállása október 5-én, vasárnap csak egy szolgáltatást érint, ám a hónapban várható még hasonló eset.
Az OTP leállás időpontjairól a bank honlapján jelent meg tájékoztatás.
OTP leállás
Fejlesztési okokból 2025. október 5-én reggeli 8 órától 11.40-ig az internet- és mobilbankból az OTP Lakástakarék szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.
További bankszüneti napok októberben
Többször is várható bankszüneti nap októberben. 2025. október 10-én 22 órától október 11-én hajnali 1 óráig az online számlanyitásra és szerződés megkötésére, illetve az online kivonatok és dokumentumok elkészítésére és előhívására nem lesz lehetőség.
2025. október 23-án reggeli 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.
