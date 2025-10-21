Figyelmeztet a pénzintézet – Több napos leállás jön!

Az OTP Bank leállása kapcsán a pénzintézet hivatalos oldalán azt írják, hogy fejlesztési okok miatt szünetel néhány szolgáltatás. Bár ezek az időszakok átmeneti kellemetlenséget okozhatnak, hosszú távon hozzájárulnak az OTP online szolgáltatásainak gördülékenyebbé tételéhez.

Az OTP Bank leállása több napos lesz

Fotó: Pezzetta Umberto

OTP Bank leállása a hosszú hétvégén

2025. október 23-26.

2025. október 23-án reggel 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig

a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

2025. október 26.

2025. október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek: