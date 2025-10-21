október 21., kedd

Banki szolgáltatások

2 órája

Figyelmeztet a pénzintézet – Több napos leállás jön!

Címkék#leállás#rendszer#OTP Bank

A pénzintézet hivatalos weboldalán tájékoztatta az ügyfeleit a szolgáltatáskimaradás részleteiről. Az OTP Bank leállása több szolgáltatást is érint.

Korosa Titanilla

Az OTP Bank leállása kapcsán a pénzintézet hivatalos oldalán azt írják, hogy fejlesztési okok miatt szünetel néhány szolgáltatás. Bár ezek az időszakok átmeneti kellemetlenséget okozhatnak, hosszú távon hozzájárulnak az OTP online szolgáltatásainak gördülékenyebbé tételéhez.

OTP Bank leállása
Az OTP Bank leállása több napos lesz
Fotó: Pezzetta Umberto

OTP Bank leállása a hosszú hétvégén

2025. október 23-26.

2025. október 23-án reggel 8 órától 2025. október 26-án hajnali 4 óráig 

  • a lakossági hiteligénylésekhez (ingatlan- és jelzáloghitel, személyi kölcsön, babaváró kölcsön, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel) kapcsolódó szolgáltatások nem lesznek elérhetőek.

2025. október 26.

2025. október 26-án hajnali 2 órától hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:

  • internet- és mobilbank,
  • eBIZ szolgáltatás,
  • Electra alkalmazás,
  • SmartBróker alkalmazás,
  • Vámpénztári rendszer,
  • OTP Bank által kibocsátott bankkártyákkal kezdeményezett internetes fizetések jóváhagyása, valamint az
  • online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).
  • A banki szolgáltatások zavartalan működése érdekében érdemes figyelembe venni a fenti időpontokat, és előre felkészülni az esetleges korlátozásokra.

 

 

