Olcsóbb, mint gondolná – így nyaralnak a zalaiak ősszel is tengerparton

Az Invia zalaegerszegi képviseletén Bödör Vivien és Bondor Szonja, a Travel Butik Zala utazási szakértői fogadtak kedvesen, s mutatták a foglalásokat. Kérdéseinkre Szokodi Béla, az Invia kereskedelmi és termék menedzsere válaszolt. A hosszú hétvége utazás szempontjából ugyancsak változatos lehet. A családok messzebre is elmerészkednek egy kis napsütés kedvéért, így az őszi úticélok között akár tengerpart is szerepelhet. Természetesen vannak, akik itthon keresnek kirándulóhelyeket.

Az őszi úticélok és a téli nyaralások között akár távolabbi desztináció is szerepelhet.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Őszi úticélok, hosszú hétvége külföldön

- Az őszi szünetben a sláger Egyiptom, de az idei évben megnőtt a kereslet Törökország és Ciprus iránt is ebben az időszakban. Az őszi időszakra jellemző, hogy sokan keresnek élményeket az Egyesült Arab Emirátusokban, hiszen itt kifejezetten jó az idő. Az idei ősz egyik slágere a Zala vármegyeiek körébe Madeira volt – felelte Szokodi Béla.

Zalaiak akár Sármellékről is utazhatnak a tengerpartra

Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy miként változott az utazási kedv vagy irány. Vannak-e kedvenc hazai és külföldi helyek?

- Az utóbbi pár évben egyre több lehetőség van egzotikus országokba utazni közvetlen járatokkal, akár Budapestről, akár a régió környező repülőtereiről. Budapestről az utóbbi pár évben sláger például Omán és Zanzibár, más néven Kelet Karib térsége. Az idei év újdonsága - szintén Budapestről - Kenya közvetlen járattal, de a környező repülőterekről elérhető Mauritius, a Maldív-szigetek Bécsből, vagy a Dominikai Köztársaság és Vietnám Pozsonyból. A nyár slágere évek óta Törökország. Jó hír a zalaiaknak, hogy új lehetőségként már Sármellékről is utazhatnak a Török Riviérára 2026-tól. Ezen kívül Albánia és Bulgária azok a desztinációk, melyek a finom-homokos tengerpart miatt jó választás lehet a családoknak. Ezek az országok közel vannak, megfizethető áron lehet az utazást foglalni.

A kereskedelmi és termék menedzser hozzátette, mindenképpen érdemes előre tervezni az utazásokat. Egyrészt sokszor kedvezőbbek a foglalási feltételek, azaz rugalmasan lehet módosítani, lemondani, s alacsony előlegért már lehet foglalni. Másrészt főleg a több gyermekes családoknak jóval nagyobb választék áll rendelkezésére azon szobatípusokból, melyek az ő igényeiknek megfelelhetnek.