E.ON munkálatok

28 perce

Sokkal kevesebb zalai településen lesz áramszünet, mutatjuk, hogy kik az őszi szünet nyertesei

A lehető legkevesebb ügyfelet érint október végéig a tervezett üzemszünettel járó munka az E.ON Hungária Csoport szolgáltatási területén Zalában, tájékoztatta lapunkat a vállatcsoport. Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy a héten hol várhatók munkálatok, illetve az őszi szünetben áramszünetek, ezúttal további részleteket hozunk olvasóinknak. A lényeg, alig hatszáz ügyfélnek okoz kellemetlenséget a hálózatfejlesztés.

Mozsár Eszter
A családok pihanesété nem zavarja a tervezett karbantartás, hálózatfejlesztés.

Forrás: Getty Images

Fotó: Westend61

A vállalatcsoport a családok számára kiemelt időszakként tekint az őszi szünetre, ezért a halasztható munkáit átütemezte, az őszi szünetben áramszünetek alig lesznek, csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzi el, áll a közleményben. A vállalatcsoport hetek óta dolgozik a munkálatok átütemezésén, ami az E.ON ügyfeleinek alig 0,3 százalékát érinti. Az elvégzendő munkálatokat jellemzően: sürgős javítás és oktatási intézményt érintő munka. 

őszi szünetben áramszünetek Zalában
Az őszi szünetben áramszünetek csak néhány településen lesznek Zalában. A hálózatfejlesztés a későbbi életünket könnyíti meg.
Fotó: Anton Petrus / Forrás:  Getty Images

Őszi szünetben áramszünetek: mutatjuk, hogy hol kapcsolják le a villanyt

A szolgáltató közlése szerint az alábbi településeken lesz a rekonstrukciós munkálatok miatt áramszünet Zala vármegyében: Alsónemesapáti, Kisbucsa, Nagykapornak, Nemesapáti, Zalabér, Zalaegerszeg és Zalaszentgrót területén, alig hatszáz ügyfelet érint az áramszünet. A munkálatok többsége oktatási intézményeket érint jellemzően 8-16 óra között. „A tervezett munkát csak kikapcsolt hálózaton lehet elvégezni. A hálózatfejlesztési munka számos előnye azonnal érzékelhető lesz: stabilabb, biztonságosabb és megbízhatóbb lesz az áramhálózat”, a szolgáltató köszöni a türelmet. A munkák nem hiábavalóak, hiszen a hálózat élettartamát hosszabbítják, így tulajdonképpen mindennapjainkat, modern világunk eszközhasználatát segítik. A vállalat megerősítette, „a tervezett áramszünetek idején elvégzett munkák azonnali előnyökkel járnak az ügyfelek számára: a hálózat stabilabbá, biztonságosabbá és megbízhatóbbá válik. Ennek köszönhetően kevesebb lesz az üzemzavar és megszűnnek a zavaró, pár másodperces áramkimaradások.”


 


 

