Szülők, diákok, figyelem! Minden, amit az őszi szünetről tudni kell

A tanév rendjét immár harmadik éve önálló jogszabály határozza meg, amit a nyár folyamán hirdettek ki a Magyar Közlönyben. Az akkor közzétett információkat azonban nem árt frissíteni, hiszen könnyen feledésbe merülhetnek. Mindez azért is időszerű, mert közeledik az őszi szünet, ami a 2025/26-os tanév első hosszabb tanítás nélküli időszaka.

Az őszi szünet október 23-án kezdődik

Forrás: Getty Images

Az őszi szünet rendje

Az őszi szünetet megelőző utolsó tanítási nap október 22., szerda lesz. Az őszi szünetet követő első tanítási nap pedig november 3., hétfő. Ahol páros és páratlan hét szerinti különböző órarend van érvényben, ott a páratlan hét lesz aktuális. Az említett két időpont között 11 nap található, vagyis másfél héten át nem kell iskolába menniük az általános és középiskolásoknak. A munkanapok száma azonban jóval csekélyebb, hiszen két hétvége, egy nemzeti ünnep miatti munkaszüneti nap (október 23.), valamint egy áthelyezett munkanap (október 24.) is beleesik ebbe az időszakba. Így valójában csak öt olyan napot tölthetnek otthon a diákok, ami egyébként lehetne tanítási nap is.

Áthelyezett munkanap

Az október 24-i munkanapot az előttünk álló hét végén, október 18-án, szombaton dolgozzák le azok, akiket általános munkarend szerint foglalkoztatnak. Ez a tanév rendjére is vonatkozik, azaz ezen a napon az általános és középiskolás diákoknak is iskolába kell menniük, hacsak igazgatói szünetet nem rendelnek el arra az időpontra.

