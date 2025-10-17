október 17., péntek

Kezdődik a téli időszámítás

24 perce

Meddig kell még állítgatnunk? Az óraátállítás 2025-ben is megosztó téma

Az elmúlt évek gyakorlatához képest idén néhány nappal hamarabb veszi kezdetét a téli időszámítás. Az őszi óraátállításra a jövő hét végén kerül sor.

Gyuricza Ferenc

Az általánosan bevett gyakorlat szerint a téli időszámítás kezdetét mindig október utolsó vasárnapjához időzítjük. Miután 2025-ben ez néhány nappal hamarabb jön el a szokásosnál, így az őszi óraátállításra is korábban, október 26-án kerül sor. A jövő hét végén, szombatról vasárnapra virradó éjszaka, három órakor kell majd visszaállítani az órákat, azaz „visszanyerjük” azt a hatvan percet, amit a nyári időszámítás kezdetekor „elveszítettünk”. Az analóg korszakban mindez az órák valóságos átállításával járt együtt, a digitális korszakban azonban egyre kevesebb tevőleges feladatunk van vele, hiszen okoseszközeink már önmaguktól „átállnak” az aktuális időszámítás szerinti időpontra. 

A tavaszi és őszi óraátállítások felborítják az emberi szervezet bioritmusát

A nyári időszámítást hazánkban a XX. század közepén vezették be először azzal az indokkal, hogy a mesterséges világítás mellőzésével energiát tudunk vele megtakarítani. Ezt ugyan később eltörölték, de 1980-től újra alkalmazni kezdték, s annak ellenére is érvényben van, hogy a kétezres évek elejétől egyre több kritika éri azt. Az óraátállítás ugyanis jelentős hatással van az emberi szervezetre, a kutatások szerint a kialakult biológiai ritmust megbolygatása miatt nem tudjuk rendesen kipihenni magunkat, s akár még a hormonháztartásunkat is felboríthatja, ha a szokásostól eltérő módon éljük napjainkat. A tavaszi óraátállítás utáni első éjszakán például átlagosan körülbelül 40 perccel alszanak kevesebbet az emberek.

Megszüntetik a külön nyári és téli időszámítást?

Az Európai Bizottság 2018 szeptemberében benyújtotta az óraátállítás megszüntetéséről szóló irányelvjavaslatot, amelynek elfogadása esetén eltörölnék a nyári időszámítást, s vele együtt a tavasszal és ősszel alkalmazott óraátállításokat is. A javaslatról azonban egyelőre nem született döntés, ezért 2025-ben is életbe lépett a nyári időszámítás, aminek befejeztével ismét vissza kell állítanunk óráinkat.

 

