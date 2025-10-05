október 5., vasárnap

Elképesztő, ilyen hidegrekord még nem volt hazánkban, mint most! Mire számíthatunk még a télen?

Bőrünkön érezhettük a napokban, hogy ismét érkezik a hideg levegő térségünkbe, vasárnap pedig már be is köszöntött az igazi ködös őszi reggel. A Köpönyeg portál arról tájékoztatott, hogy pénteken megdőlt a hajnali hidegrekord.

Mozsár Eszter
Elképesztő, ilyen hidegrekord még nem volt hazánkban, mint most! Mire számíthatunk még a télen?

Megdőlt az őszi hidegrekord, mi lesz velünk télen? Zalában is érezhettük a változást.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A Koponyeg.hu tájékoztatása szerint október 3-án, pénteken hajnalban országszerte szokatlanul hűvös volt, sőt: a nógrádi Zabarban mért hideg új országos őszi rekordot jelentett mínusz 4,6 fokkal. A korábbi csúcsot 2013-ban Szécsény tartotta mínusz 4,3 fokkal. Azt bizonyára olvasóink is érzékelhették, hogy a szeptember vége, október eleje jóval hűvösebb volt a megszokottnál, sokan vették elő a télikabátot az átmeneti helyett. Ez is azt jelzi, hogy bármikor télies hidegre fordulhat az időjárás.


 

 


 

