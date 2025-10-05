Elképesztő, ilyen hidegrekord még nem volt hazánkban, mint most! Mire számíthatunk még a télen?

A Koponyeg.hu tájékoztatása szerint október 3-án, pénteken hajnalban országszerte szokatlanul hűvös volt, sőt: a nógrádi Zabarban mért hideg új országos őszi rekordot jelentett mínusz 4,6 fokkal. A korábbi csúcsot 2013-ban Szécsény tartotta mínusz 4,3 fokkal. Azt bizonyára olvasóink is érzékelhették, hogy a szeptember vége, október eleje jóval hűvösebb volt a megszokottnál, sokan vették elő a télikabátot az átmeneti helyett. Ez is azt jelzi, hogy bármikor télies hidegre fordulhat az időjárás.







