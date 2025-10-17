Káprázatos természet
1 órája
Lenyűgöző képek! Így robbant be az aranyló ősz a zalai belvárosba (galéria)
Varázslatos színpalettára váltott a természet. A gyönyörű őszi zsánert így látta fotós kollégánk – mutatjuk!
Még Zrínyi Miklós szobrát is körbe veszik az aranyló fák.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Zalaegerszeg belvárosában szinte egyik napról a másikra tűntek el a zöld levelek, s az ősz narancsra-barnára festette azokat. Immáron valóban ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, Charles Baudelaire szavaival élve.
Aranyló ősz a belvárosbanFotók: Pezzetta Umberto
