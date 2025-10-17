október 17., péntek

Káprázatos természet

2 órája

Lenyűgöző képek! Így robbant be az aranyló ősz a zalai belvárosba (galéria)

Varázslatos színpalettára váltott a természet. A gyönyörű őszi zsánert így látta fotós kollégánk – mutatjuk!

Mozsár Eszter
Lenyűgöző képek! Így robbant be az aranyló ősz a zalai belvárosba (galéria)

Még Zrínyi Miklós szobrát is körbe veszik az aranyló fák.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Zalaegerszeg belvárosában szinte egyik napról a másikra tűntek el a zöld levelek, s az ősz narancsra-barnára festette azokat. Immáron valóban ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, Charles Baudelaire szavaival élve.

Aranyló ősz a belvárosban

Fotók: Pezzetta Umberto

 

