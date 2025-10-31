október 31., péntek

Kertészeti tippek

44 perce

Elég bátor kertész vagy? Ezeket az őszi zöldségeket vetheted a fagyok előtt

Címkék#jégsaláta#sárgarépa#kelkáposzta#zöldborsó#fokhagyma

Folyamatosan zajlanak az őszi munkák a kiskertekben. Léteznek ősszel vethető zöldségek, amelyek végigalusszák a telet. Ám vannak olyanok is, melyeket akár néhány hét után, még a tél beállta előtt leszüretelhetünk.

Mozsár Eszter
Elég bátor kertész vagy? Ezeket az őszi zöldségeket vetheted a fagyok előtt

Akár egy kis magaságyásban is megterem a levesbe való zöldség.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Nem vagyok nagy kertész, csupán kettő magaságyásunk van, ám abban bőven elférnek a konyhakerti zöldségek. Még mindig akad petrezselyemzöld a levesbe, s bizony nagyon finom a friss fűszer az ételek elkészítésekor. A minap a Pénzcentrum oldalán olvastam, hogy nem kell várnunk tavaszig, ugyanis vannak ősszel vethető zöldségek, melyek nagyon hamar szárba szökkennek.

ősszel vethető zöldségek
Vannak ősszel vethető zöldségek és vannak ősszel fogyasztható zöldségek. Próbáljuk ki mindegyiket. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Ősszel vethető zöldségek, ki hogyan szereti 

A portál felhívja a figyelmet, hogy vannak olyan zöldségek, melyek a több hónapos gondozást hálálják meg, így valóban őszi zöldség a nevük, hiszen most érnek be. Ilyen például az őszi tök, a fejes káposzta, a karfiol, a kelkáposzta, a kelbimbó, a cékla vagy éppen a petrezselyem. De vannak olyan növények is, amelyeket akár pár hét után „learathatunk”. Bár októberben járunk, de a magaságyásban még mindig virít a petrezselyem. Ha valaki ügyes volt, és szeptemberben elvetette a magokat, akkor most vígan kerülhet az asztalára madársaláta, rukkola, spenót, mángold, hónapos retek és számos zöldfűszer.

Októberben még vethetünk bátran a fagyok előtt

Az októberi vetés már a jövő tavaszra, nyárra neveli a növényeinket, így lesz idejük a növekedésre. Bár többen kockázatosabbnak vélik, mint a tavaszi vetést. A Greendex portál arra figyelmeztet, megeshet, hogy a téli melegedés és a hideghullám váltakozása tesz kárt a növényekben. Ha tehát még van időnk, kedvünk és helyünk, no és bátorságunk, akkor már most elvethetjük a retek, jégsaláta, fokhagyma, vöröshagyma, sárgarépa, petrezselyem, zöldborsó és rukkola magokat. Az őszi kerti munkák során természetesen a virágokról sem feledkezünk meg, korábbi cikkünkben például a krizantém gondozásához kaphattak tippeket.


 

