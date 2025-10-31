44 perce
Elég bátor kertész vagy? Ezeket az őszi zöldségeket vetheted a fagyok előtt
Folyamatosan zajlanak az őszi munkák a kiskertekben. Léteznek ősszel vethető zöldségek, amelyek végigalusszák a telet. Ám vannak olyanok is, melyeket akár néhány hét után, még a tél beállta előtt leszüretelhetünk.
Akár egy kis magaságyásban is megterem a levesbe való zöldség.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
Nem vagyok nagy kertész, csupán kettő magaságyásunk van, ám abban bőven elférnek a konyhakerti zöldségek. Még mindig akad petrezselyemzöld a levesbe, s bizony nagyon finom a friss fűszer az ételek elkészítésekor. A minap a Pénzcentrum oldalán olvastam, hogy nem kell várnunk tavaszig, ugyanis vannak ősszel vethető zöldségek, melyek nagyon hamar szárba szökkennek.
Ősszel vethető zöldségek, ki hogyan szereti
A portál felhívja a figyelmet, hogy vannak olyan zöldségek, melyek a több hónapos gondozást hálálják meg, így valóban őszi zöldség a nevük, hiszen most érnek be. Ilyen például az őszi tök, a fejes káposzta, a karfiol, a kelkáposzta, a kelbimbó, a cékla vagy éppen a petrezselyem. De vannak olyan növények is, amelyeket akár pár hét után „learathatunk”. Bár októberben járunk, de a magaságyásban még mindig virít a petrezselyem. Ha valaki ügyes volt, és szeptemberben elvetette a magokat, akkor most vígan kerülhet az asztalára madársaláta, rukkola, spenót, mángold, hónapos retek és számos zöldfűszer.
Októberben még vethetünk bátran a fagyok előtt
Az októberi vetés már a jövő tavaszra, nyárra neveli a növényeinket, így lesz idejük a növekedésre. Bár többen kockázatosabbnak vélik, mint a tavaszi vetést. A Greendex portál arra figyelmeztet, megeshet, hogy a téli melegedés és a hideghullám váltakozása tesz kárt a növényekben. Ha tehát még van időnk, kedvünk és helyünk, no és bátorságunk, akkor már most elvethetjük a retek, jégsaláta, fokhagyma, vöröshagyma, sárgarépa, petrezselyem, zöldborsó és rukkola magokat. Az őszi kerti munkák során természetesen a virágokról sem feledkezünk meg, korábbi cikkünkben például a krizantém gondozásához kaphattak tippeket.
