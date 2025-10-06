október 6., hétfő

Összefoglaló

1 órája

Boltbezárás, szabálytalan parkolás, zalai Gault&Millau díjazottak – ezektől volt hangos az elmúlt hét

Bezárt a népszerű zalaegerszegi áruház, ismét szabálytalanul parkoló autóst fotózott olvasónk, több zalai étteremet is díjazott a Gault&Millau étteremkalauz, és megnéztük azt is, hogyan vélekednek a zalaegerszegi élelmiszerboltokról az olvasók a Google-értékelések kommentszekciójában. Összefoglalónkban megnézzük, hogy melyek voltak a legolvasottabb cikkeink az elmúlt héten.

Zaol.hu
Boltbezárás, szabálytalan parkolás, zalai Gault&Millau díjazottak – ezektől volt hangos az elmúlt hét

Kiderült, melyik a legjobb étterem Zalában. Olvasóink közül sokan szavaztak a nemesnépi Noble'S Étteremre

Forrás: Noble’s Étterem

Cikkünkben összeszedtük a zaol.hu legolvasottabb cikkeit az elmúlt hét napból. Sajnos a legnézettebb tartalmaink között tragikus hírek is felbukkantak, ezekkel egy másik összefoglaló cikkünkben foglalkozunk.

A Balatoni út melletti Lidl október 5-én vasárnap délben bezárt Zalaegerszeg. Nem végleg, csak felújítják az üzletet.
A Balatoni út melletti Lidl október 5-én vasárnap délben bezárt Zalaegerszeg. Nem végleg, csak felújítják az üzletet. 
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Ez a népszerű áruház bezárt Zalaegerszegen

A Lidl első zalaegerszegi üzletét a Balatoni út mellett, az Átkötő utca 3. szám alatt nyitotta meg, amely a vidékiek körében is nagyon kedvelt. Nemrégiben molinó került az üzletre, amelyen közlik, hogy megújulnak. A mintegy 25 éve jelen lévő áruház azonban nem búcsúzik, csupán felújításba kezdenek. A kérdés csupán az, hogy az áruházlánc Platán sori üzlete hogyan bírja majd el a jelentősen megnövekedett forgalmat.

Hogy mikor nyitnak ki újra, arról itt írtunk.

A hét sofőrje megtalálta a helyét a zalai bevásárlóközpont parkolójában

Több alkalommal is írtunk már szabálytalanul parkoló autókról hírportálunkon, ezúttal egyik olvasónk a Kanizsa Centrum bevásárlóközpont körüli parkolásról küldött egy gyöngyszemet. Ezúttal a kétkerekűeknek fenntartott helyen állt meg egy autós, hogy hogyan, az cikkünkből kiderül.

Zalai falu étterme a gasztronómiai élvonalban! Egy hely, ahol a tökéletességre törekszenek

A nemesnépi Noble’s Étterem méltán iratkozott fel a nagyobb városok éttermei mellé konyhájával, és azzal is, hogy a francia étteremkalauz, a Gault&Millau értékelésén két chefsapkás kitüntetésben részesült. A siker kapcsán a tulajdonossal beszélgettünk.

Garamszegi Kristóf elöljáróban elmondta, hogy gyerekkori álma volt, hogy étterme legyen, s ez Nemesnépen vált valóra. Kiemelte, hogy a vendéglátóhellyel a terve az volt, hogy egy olyan bisztró jellegű éttermet hozzanak létre a térségben, ahol megfizethető áron lehet finomakat enni, fine dining stílusban, mindezt helyi alapanyagokból, megmutatva a zalai vidék gasztronómiájának sokszínűségét.

Noble’s Étterem
A Noble’s Étterem tulajdonosa, Garamszegi Kristóf számolt be a Gault&Millau rangos elismeréséről
Forrás:  ZH

Az étteremvezető hozzátette, hogy négy éve működik a Noble’s Étterem Nemesnépen. A Gault&Millau rangos elismerése egyben mérföldkő, ami megerősíti őket abban, hogy van létjogosultságuk a magyar gasztronómiában.

A teljes interjú itt olvasható.

Átverés, modortalan eladó, büdös szalámi, romlott hús – Ezeket a zalaegerszegi élelmiszerboltokat kerüld el

Életünk fontos része a bevásárlás, de nem mindig sikerül ezt megvalósítani bosszúság nélkül. Ezúttal azt néztük meg, hogy mit mondanak a vevők az élelmiszerboltokról, és volt, ami még minket is meglepett. 

Több negatív hangvételű komment is érkezett a Google-értékeléseket megnézve, az egyik kertvárosi élelmiszerboltnál például a vevő arra panaszkodott, hogy az eladó épp rágyújtott és jelezte, hogy csak azután mehetnek vásárolni, miután elszívta a cigijét. De volt, ahol a vevőt állítása szerint átverték, egy másik helyen pedig szintén a modortalan eladóra és a büdös szalámira panaszkodtak. Utóbbira nem ez volt az egyetlen példa, több hellyel kapcsolatban is felmerült az értékeléseknél a romlott áru.

Természetesen a negatív vélemények mellett fontos leszögezni, hogy a zalaegerszegi élelmiszerboltok többségében pozitív értékelést kaptak a vásárlóktól.

Hogy milyen észrevételei voltak még a vevőknek, arról itt olvashatnak bővebben.

Ezek a legjobb éttermek most Zalában - a polgármester is gratulált a díjazottaknak

Több zalai éttermet is díjazott a Gault&Millau étteremkalauz, ami után Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere közösségi oldalán gratulált a díjazottaknak.

A zalaegerszegi Fehér Hattyú is elnyerte a rangos étteremkalauz díját
Forrás: Balaicz Zoltán Facebook oldala

"Gratulálunk a Gault&Millau étteremkalauz által díjazott Zala vármegyei éttermeknek! Külön elismerésünket fejezzük ki a zalaegerszegi Fehér Hattyúnak és a zalaegerszegi tulajdonosú NABOO Fine Bistro & Barnak. Kiemelkedő teljesítményük és finom ételeik bizonyítják a szakma iránti elkötelezettséget. A vendégek és a szakma egyaránt értékelik az éttermek munkáját. Folytassák a magas színvonalú vendéglátást és maradjanak példaképek a régióban!" - fogalmazott a településvezető.

A zalai díjazottak teljes listája itt olvasható.

 

