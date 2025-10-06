Boltbezárás, szabálytalan parkolás, zalai Gault&Millau díjazottak – ezektől volt hangos az elmúlt hét

Cikkünkben összeszedtük a zaol.hu legolvasottabb cikkeit az elmúlt hét napból. Sajnos a legnézettebb tartalmaink között tragikus hírek is felbukkantak, ezekkel egy másik összefoglaló cikkünkben foglalkozunk.

A Balatoni út melletti Lidl október 5-én vasárnap délben bezárt Zalaegerszeg. Nem végleg, csak felújítják az üzletet.

Ez a népszerű áruház bezárt Zalaegerszegen

A Lidl első zalaegerszegi üzletét a Balatoni út mellett, az Átkötő utca 3. szám alatt nyitotta meg, amely a vidékiek körében is nagyon kedvelt. Nemrégiben molinó került az üzletre, amelyen közlik, hogy megújulnak. A mintegy 25 éve jelen lévő áruház azonban nem búcsúzik, csupán felújításba kezdenek. A kérdés csupán az, hogy az áruházlánc Platán sori üzlete hogyan bírja majd el a jelentősen megnövekedett forgalmat.

A hét sofőrje megtalálta a helyét a zalai bevásárlóközpont parkolójában

Több alkalommal is írtunk már szabálytalanul parkoló autókról hírportálunkon, ezúttal egyik olvasónk a Kanizsa Centrum bevásárlóközpont körüli parkolásról küldött egy gyöngyszemet. Ezúttal a kétkerekűeknek fenntartott helyen állt meg egy autós, hogy hogyan, az cikkünkből kiderül.

Zalai falu étterme a gasztronómiai élvonalban! Egy hely, ahol a tökéletességre törekszenek

A nemesnépi Noble’s Étterem méltán iratkozott fel a nagyobb városok éttermei mellé konyhájával, és azzal is, hogy a francia étteremkalauz, a Gault&Millau értékelésén két chefsapkás kitüntetésben részesült. A siker kapcsán a tulajdonossal beszélgettünk.

Garamszegi Kristóf elöljáróban elmondta, hogy gyerekkori álma volt, hogy étterme legyen, s ez Nemesnépen vált valóra. Kiemelte, hogy a vendéglátóhellyel a terve az volt, hogy egy olyan bisztró jellegű éttermet hozzanak létre a térségben, ahol megfizethető áron lehet finomakat enni, fine dining stílusban, mindezt helyi alapanyagokból, megmutatva a zalai vidék gasztronómiájának sokszínűségét.

A Noble’s Étterem tulajdonosa, Garamszegi Kristóf számolt be a Gault&Millau rangos elismeréséről

Az étteremvezető hozzátette, hogy négy éve működik a Noble’s Étterem Nemesnépen. A Gault&Millau rangos elismerése egyben mérföldkő, ami megerősíti őket abban, hogy van létjogosultságuk a magyar gasztronómiában.