25 perce
Boltbezárás, szabálytalan parkolás, zalai Gault&Millau díjazottak – ezektől volt hangos az elmúlt hét
Bezárt a népszerű zalaegerszegi áruház, ismét szabálytalanul parkoló autóst fotózott olvasónk, több zalai étteremet is díjazott a Gault&Millau étteremkalauz, és megnéztük azt is, hogyan vélekednek a zalaegerszegi élelmiszerboltokról az olvasók a Google-értékelések kommentszekciójában. Összefoglalónkban megnézzük, hogy melyek voltak a legolvasottabb cikkeink az elmúlt héten.
Kiderült, melyik a legjobb étterem Zalában. Olvasóink közül sokan szavaztak a nemesnépi Noble'S Étteremre
Forrás: Noble’s Étterem
Cikkünkben összeszedtük a zaol.hu legolvasottabb cikkeit az elmúlt hét napból. Sajnos a legnézettebb tartalmaink között tragikus hírek is felbukkantak, ezekkel egy másik összefoglaló cikkünkben foglalkozunk.
Ez a népszerű áruház bezárt Zalaegerszegen
A Lidl első zalaegerszegi üzletét a Balatoni út mellett, az Átkötő utca 3. szám alatt nyitotta meg, amely a vidékiek körében is nagyon kedvelt. Nemrégiben molinó került az üzletre, amelyen közlik, hogy megújulnak. A mintegy 25 éve jelen lévő áruház azonban nem búcsúzik, csupán felújításba kezdenek. A kérdés csupán az, hogy az áruházlánc Platán sori üzlete hogyan bírja majd el a jelentősen megnövekedett forgalmat.
Hogy mikor nyitnak ki újra, arról itt írtunk.
A hét sofőrje megtalálta a helyét a zalai bevásárlóközpont parkolójában
Több alkalommal is írtunk már szabálytalanul parkoló autókról hírportálunkon, ezúttal egyik olvasónk a Kanizsa Centrum bevásárlóközpont körüli parkolásról küldött egy gyöngyszemet. Ezúttal a kétkerekűeknek fenntartott helyen állt meg egy autós, hogy hogyan, az cikkünkből kiderül.
Zalai falu étterme a gasztronómiai élvonalban! Egy hely, ahol a tökéletességre törekszenek
A nemesnépi Noble’s Étterem méltán iratkozott fel a nagyobb városok éttermei mellé konyhájával, és azzal is, hogy a francia étteremkalauz, a Gault&Millau értékelésén két chefsapkás kitüntetésben részesült. A siker kapcsán a tulajdonossal beszélgettünk.
Garamszegi Kristóf elöljáróban elmondta, hogy gyerekkori álma volt, hogy étterme legyen, s ez Nemesnépen vált valóra. Kiemelte, hogy a vendéglátóhellyel a terve az volt, hogy egy olyan bisztró jellegű éttermet hozzanak létre a térségben, ahol megfizethető áron lehet finomakat enni, fine dining stílusban, mindezt helyi alapanyagokból, megmutatva a zalai vidék gasztronómiájának sokszínűségét.
Az étteremvezető hozzátette, hogy négy éve működik a Noble’s Étterem Nemesnépen. A Gault&Millau rangos elismerése egyben mérföldkő, ami megerősíti őket abban, hogy van létjogosultságuk a magyar gasztronómiában.
A teljes interjú itt olvasható.
Átverés, modortalan eladó, büdös szalámi, romlott hús – Ezeket a zalaegerszegi élelmiszerboltokat kerüld el
Életünk fontos része a bevásárlás, de nem mindig sikerül ezt megvalósítani bosszúság nélkül. Ezúttal azt néztük meg, hogy mit mondanak a vevők az élelmiszerboltokról, és volt, ami még minket is meglepett.
Több negatív hangvételű komment is érkezett a Google-értékeléseket megnézve, az egyik kertvárosi élelmiszerboltnál például a vevő arra panaszkodott, hogy az eladó épp rágyújtott és jelezte, hogy csak azután mehetnek vásárolni, miután elszívta a cigijét. De volt, ahol a vevőt állítása szerint átverték, egy másik helyen pedig szintén a modortalan eladóra és a büdös szalámira panaszkodtak. Utóbbira nem ez volt az egyetlen példa, több hellyel kapcsolatban is felmerült az értékeléseknél a romlott áru.
Természetesen a negatív vélemények mellett fontos leszögezni, hogy a zalaegerszegi élelmiszerboltok többségében pozitív értékelést kaptak a vásárlóktól.
Hogy milyen észrevételei voltak még a vevőknek, arról itt olvashatnak bővebben.
Ezek a legjobb éttermek most Zalában - a polgármester is gratulált a díjazottaknak
Több zalai éttermet is díjazott a Gault&Millau étteremkalauz, ami után Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere közösségi oldalán gratulált a díjazottaknak.
"Gratulálunk a Gault&Millau étteremkalauz által díjazott Zala vármegyei éttermeknek! Külön elismerésünket fejezzük ki a zalaegerszegi Fehér Hattyúnak és a zalaegerszegi tulajdonosú NABOO Fine Bistro & Barnak. Kiemelkedő teljesítményük és finom ételeik bizonyítják a szakma iránti elkötelezettséget. A vendégek és a szakma egyaránt értékelik az éttermek munkáját. Folytassák a magas színvonalú vendéglátást és maradjanak példaképek a régióban!" - fogalmazott a településvezető.
A zalai díjazottak teljes listája itt olvasható.