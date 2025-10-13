október 13., hétfő

Olvasni jó!

1 órája

Könyves Vasárnap: álom és valóság a könyvtárban

A könyvek és a közösségi élmények kerültek a középpontba vasárnap a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. Az intézményben idén is megrendezték a Könyves Vasárnapot az Országos Könyvtári Napok programsorozat részeként. A látogatók ezúttal is színes, minden korosztályt megszólító programokon vehettek részt – a kézműves foglalkozásoktól az irodalmi koncertig.

Jóna István

– Ilyenkor, egy vasárnap erejéig, megnyitjuk az intézményt, hogy népszerűsítsük az olvasást és a könyvtárhasználatot. A programokat az idei „Álom és valóság” tematikához igazítottuk, és kicsiknek-nagyoknak egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínálunk – fogalmazott Tóth Renáta, a könyvtár igazgatója az Országos Könyvtári Napok helyi záróprogramja kapcsán. 

Országos Könyvtári Napok
Országos Könyvtári Napok: Dénes Ildikó könyvkötő, Tóth Renáta, Zsiga Mónika és Lőrinc képeslapokat készít 
Fotó: Jóna István

Országos Könyvtári Napok: siker idén is

A nap folyamán kézműves foglalkozások, ügyességi és memóriajátékok, álomfogó-készítés és képeslaptervezés várta a látogatókat, valamint aranyozási technikával készített könyvjelzők is születtek. A gyerekek számára különleges élményt jelentett a Varró Dániel és Molnár György közreműködésével megvalósult verses-zenés irodalmi koncert, amelyen az Apa olvas című kortárs gyerekkönyvet mutatták be.

Varró Dániel költő és Molnár György gitáros, dalszerző koncertje a könyvtárban 
Fotó: Jóna István

Álom és valóság

A felnőttek sem maradtak program nélkül: a könyvtár állományából kivont könyvek vására mellett mézkóstoló és „Álom és valóság” kvíz is szerepelt a kínálatban, amelyben irodalmi, filmes és zenei utalásokon keresztül járhatták körbe a témát.

Könyves Vasárnap

– Az Országos Könyvtári Napok minden évben olyan tematikát választ, amelyhez sokféle program kapcsolható – tette hozzá az igazgató. – Az „álom és valóság” igazán hálás téma: egyszerre szól a mesék világáról és a mindennapokról, a fantáziáról és az emberi tapasztalatról.

 

