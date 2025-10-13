Könyves Vasárnap: álom és valóság a könyvtárban

– Ilyenkor, egy vasárnap erejéig, megnyitjuk az intézményt, hogy népszerűsítsük az olvasást és a könyvtárhasználatot. A programokat az idei „Álom és valóság” tematikához igazítottuk, és kicsiknek-nagyoknak egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínálunk – fogalmazott Tóth Renáta, a könyvtár igazgatója az Országos Könyvtári Napok helyi záróprogramja kapcsán.

Országos Könyvtári Napok: Dénes Ildikó könyvkötő, Tóth Renáta, Zsiga Mónika és Lőrinc képeslapokat készít

Fotó: Jóna István

Országos Könyvtári Napok: siker idén is

A nap folyamán kézműves foglalkozások, ügyességi és memóriajátékok, álomfogó-készítés és képeslaptervezés várta a látogatókat, valamint aranyozási technikával készített könyvjelzők is születtek. A gyerekek számára különleges élményt jelentett a Varró Dániel és Molnár György közreműködésével megvalósult verses-zenés irodalmi koncert, amelyen az Apa olvas című kortárs gyerekkönyvet mutatták be.

Varró Dániel költő és Molnár György gitáros, dalszerző koncertje a könyvtárban

Fotó: Jóna István

Álom és valóság

A felnőttek sem maradtak program nélkül: a könyvtár állományából kivont könyvek vására mellett mézkóstoló és „Álom és valóság” kvíz is szerepelt a kínálatban, amelyben irodalmi, filmes és zenei utalásokon keresztül járhatták körbe a témát.