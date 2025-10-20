Nem csitulnak az indulatok: újabb botrány és meglepetés a zalai településen

Az időközi önkormányzati képviselő-választás megtartásának körülményeiről cikksorozatban számoltunk be portálunkon. A voksolás után úgy tűnt elindulhat a munka a testületben. Viszont 11 nappal a váslasztást követően Polai Péter képviselő saját Facebook oldalán ezt írta: október 17-én lemondtam képviselői pozíciómról. Hosszas megfontolás előzte meg ezt a döntést. Igyekeztem helytállni — először képviselőként, majd polgármesterként is. Amit tudtam, megtettem, és mindig igyekeztem a közösség érdekeit szem előtt tartani. Akik csalódtak bennem, tőlük ezúton is elnézést kérek. Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta a munkámat az elmúlt időszakban!

Polai Péter lemondása után az önkormányzati képviselő-választás után a negyedik helyen végzett, Gerő Sándor volt polgármester újra a miháldi testület tagja lehet

Fotó: archív/Szakony Attila

Önkormányzati képviselő-választás: a negyedik képviselő lesz a befutó!

Az eset után megkerestük Polai Pétert, aki a fenti posztjához már nem akart semmi mást hozzátenni, vagyis nem kívánt nyilatkozni.

Megkerestük Miháld jegyzőjét, dr. Faragó-Szabó Melittát, aki elmondta: mivel a képviselő-választáson a 3 helyre 12 jelölt indult, ezért a képviselő lemondása után a választáson 4. helyet szerzett, vagyis a soron következő jelölt léphet a helyére, ha felveszi a mandátumot.

Aki nem más, mint a korábbi polgármester

– Gerő Sándor, a soron következő jelölt október 18-án szombaton úgy nyilatkozott, hogy a megbízatást elfogadja – folytatta a jegyző. – A HVB ülésére várhatóan október 20-án kedden délután kerülhet sor. További három nap, amíg a határozat jogerőre emelkedik, illetve 5 napon belül kell a megbízólevelet átadni. Ezt követően tud a soron következő jelölt teljes jogkörrel részt venni a képviselő-testület munkájában.

Ez pedig nem jelent mást, csak annyit, hogy a 2011 és 2024 között polgármesterként tevékenykedő Gerő Sándor ismét a testület tagja lesz. Vagyis mindkét korábbi polgármester dolgozhat a faluért.