Olvasást népszerűsítő program
56 perce
Nem mese, tényleg közösen olvasnak mesét ebben a zalai faluban
Egy közösségi olvasást népszerűsítő program keretében már második alkalommal tartanak hangos felolvasó foglalkozást Murarátkán. A dél-zalai település Liliom utca 1. szám alatti közösségi házába csütörtök 14 órára várják az érdeklődőket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre