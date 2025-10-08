október 8., szerda

Olvasást népszerűsítő program

1 órája

Nem mese, tényleg közösen olvasnak mesét ebben a zalai faluban

Gyuricza Ferenc

Egy közösségi olvasást népszerűsítő program keretében már második alkalommal tartanak hangos felolvasó foglalkozást Murarátkán. A dél-zalai település Liliom utca 1. szám alatti közösségi házába csütörtök 14 órára várják az érdeklődőket. 

 

