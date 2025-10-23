Vajon túlárazott vagy jó vétel? Milyen ingatlanokat találunk 50 millió forint alatt vidéken?

Ingatlanpiaci körképünk az ingatlanbazar.hu portál keresésén alapszik, ezúttal merő kíváncsiságból szűrtünk le a Zalaegerszeghez közeli, 50 millió forint alatti eladó vagy építendő olcsó vidéki házakat. A keresőbe Teskánd, Egervár, Bagod, Nemesapáti, Nagylengyel, Lickóvadamos települést írtuk, az első találatokat mutatjuk növekvő sorrendben. Mint emlékeznek, korábban több cikkben foglalkoztunk a zalai ingatlanpiac helyzetével az Otthon start program kapcsán.

Egerváron találtuk a legolcsóbb ingatlant a keresési beállítások szerint. Olcsó vidéki ház azonban több helyen található Zalában.

Forrás: Ingatlanbazár

Ingatlanpiaci körkép keresés alapján

A kereső szerint az Ingatlanbazár oldalán a legolcsóbb egy 12,9 millió forintos (248 ezer Ft/m²), 52 négyzetméteres, egyszobás családi ház Egerváron. Az Openhouse kínálatában szereplő ingatlan jól láthatóan felújításra vár, a tulajdonosok már elkezdték az 1932-ben épült ház átalakítását: a ház utcafronti falait bevasalták, stabilizálták, új víz- és csatornavezetékeket vezettek be, a fürdőszoba kialakítása elkezdődött, a villamos hálózatot teljesen újra húzták.

Alig 20 millió forint felett van a második találat: Teskándon 3 szobás, 70 négyzetméteres családi házat kínál a közvetítő 321 ezer Ft/m²-es áron. Az 1940-ben épült, 1980-ban felújított használt téglaház komfortos, ám további felújításra vár. A harmadik találat ugyancsak 30 millió forint alatt van. Egerváron 27,5 millió forintért (254 ezer Ft/m²) háromszobás, 108 négyzetméteres családi házat kínál az Otthon Centrum. A ház fűtése vízpatkós cserépkályha, központi fűtés radiátoros hőleadással. Egy éve a tető és a csatorna vízelvezetési rendszere felújításon esett át. Műanyag nyílászárókkal és bejárati ajtóval rendelkezik.

Olcsó vidéki ház: akár újonnan, saját tervek szerint

Teskándon találtunk egy másik lehetőséget, ahol egy új otthon épülhet, méghozzá egy egyszobás, 49 m2-es házikó 28 millió forintért a Göcsej Készházak kivitelezésében. Az Openhouse kínálata szerint egyébként Vas és Zala vármegyében bárhol felhúzható egy hasonló épület, kettő típustervet ajánlanak, s teljes generálkivitelezést az elejétől a végéig. Az ingatlaniroda segít megtalálni a tökéletes telket a kivitelezéshez, amihez Falusi CSOK, CSOK+, babaváró- és jelzálog alapú hitel is kérhető.