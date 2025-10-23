október 24., péntek

8 órája

Vajon túlárazott vagy jó vétel? Milyen ingatlanokat találunk 50 millió forint alatt vidéken?

Jól látszik, hogy egyre inkább felértékelődnek a házak, ingatlanok a piacon. Találunk vajon olcsó vidéki házat Zalában, mondjuk 50 millió forint alatt? Ha igen, milyet? Ingatlanpiaci körképek alkalmával a szakértők többször elmondták: elindult az Otthon start program, melynek hatására növekvő árak, szűkülő kínálat és nagy kereslet jellemzi a piacot.

Mozsár Eszter
Akár újat, akár használtat is találhatunk Zalában. Teskándon például álmaink otthonát építhetjük fel.

Forrás: Ingatlanbazár

Ingatlanpiaci körképünk az ingatlanbazar.hu portál keresésén alapszik, ezúttal merő kíváncsiságból szűrtünk le a Zalaegerszeghez közeli, 50 millió forint alatti eladó vagy építendő olcsó vidéki házakat. A keresőbe Teskánd, Egervár, Bagod, Nemesapáti, Nagylengyel, Lickóvadamos települést írtuk, az első találatokat mutatjuk növekvő sorrendben. Mint emlékeznek, korábban több cikkben foglalkoztunk a zalai ingatlanpiac helyzetével az Otthon start program kapcsán.

olcsó vidéki ház
Egerváron találtuk a legolcsóbb ingatlant a keresési beállítások szerint. Olcsó vidéki ház azonban több helyen található Zalában.
Forrás: Ingatlanbazár

Ingatlanpiaci körkép keresés alapján 

A kereső szerint az Ingatlanbazár oldalán a legolcsóbb egy 12,9 millió forintos (248 ezer Ft/m²), 52 négyzetméteres, egyszobás családi ház Egerváron. Az Openhouse kínálatában szereplő ingatlan jól láthatóan felújításra vár, a tulajdonosok már elkezdték az 1932-ben épült ház átalakítását: a ház utcafronti falait bevasalták, stabilizálták, új víz- és csatornavezetékeket vezettek be, a fürdőszoba kialakítása elkezdődött, a villamos hálózatot teljesen újra húzták. 
Alig 20 millió forint felett van a második találat: Teskándon 3 szobás, 70 négyzetméteres családi házat kínál a közvetítő 321 ezer Ft/m²-es áron. Az 1940-ben épült, 1980-ban felújított használt téglaház komfortos, ám további felújításra vár. A harmadik találat ugyancsak 30 millió forint alatt van. Egerváron 27,5 millió forintért (254 ezer Ft/m²) háromszobás, 108 négyzetméteres családi házat kínál az Otthon Centrum. A ház fűtése vízpatkós cserépkályha, központi fűtés radiátoros hőleadással. Egy éve a tető és a csatorna vízelvezetési rendszere felújításon esett át. Műanyag nyílászárókkal és bejárati ajtóval rendelkezik. 

Olcsó vidéki ház: akár újonnan, saját tervek szerint

Teskándon találtunk egy másik lehetőséget, ahol egy új otthon épülhet, méghozzá egy egyszobás, 49 m2-es házikó 28 millió forintért a Göcsej Készházak kivitelezésében. Az Openhouse kínálata szerint egyébként Vas és Zala vármegyében bárhol felhúzható egy hasonló épület, kettő típustervet ajánlanak, s teljes generálkivitelezést az elejétől a végéig. Az ingatlaniroda segít megtalálni a tökéletes telket a kivitelezéshez, amihez Falusi CSOK, CSOK+, babaváró- és jelzálog alapú hitel is kérhető.

olcsó vidéki ház
Ingatlanpiaci körkép: Bagodban négyszobás, jó állapotú ingatlant találtunk 50 millió forint alatt.
Forrás: Ingatlanbazár

Nemesapátiban egy 7 szobás, 160 négyzetméteres „palota” várja a vásárlókat 36,9 millió forintért (230 ezer Ft/m²). Az Openhouse Zalaegerszeg Ingatlaniroda kínálatában lévő ház jellemzői: vegyes falazatú tégla, ami azt jelenti, hogy a ház eleje a szobák tömés, míg a hozzáépülés tégla. 

S végül az utolsó találat még mindig 50 millió forint alatt Bagodban van. Itt egy négyszobás, 111 négyzetméter alapterületű családi ház várja új tulajdonosát 44,5 millió forintért. A földszinten nappali, konyha-étkező, tágas fürdőszoba, külön wc-vel, háztartási helyiség, három hálószoba, egy udvari fedett terasz. A fűtésrendszer teljes felújítása új gázkazánnal, radiátorokkal, cirkó fűtéssel, külső 10 cm-es hőszigetelés - ezeknek köszönhetően alacsony fenntartású az ingatlan, írja az Ingatlanbazár


 

