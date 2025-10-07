Októberi nyárban nyit ki a zalai város fagyizója

Olyan kellemes időt ígérnek október 8-ra szerdára, hogy a nagykanizsai DaCrema fagyizó tulajdonosa, Wilheim Dávid és csapata úgy döntött kinyitnak. A Rózsa utca 16/A szám alatti fagyizó Facebook oldalán tette ki a felhívást: Ősz van, de a fagyi még mindig jól esik — főleg ha nem esik! Gyertek és kanalazzátok együtt a szezon utolsó finomságait.

Fagyi szezon újra töltve: mindenkit meglepett a zalai fagyizó azzal, hogy október 8-án, szerdán kinyit

Fotó: DaCrema/Facebook