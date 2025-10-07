október 7., kedd

Jeges finomságok

1 órája

Októberi nyárban nyit ki a zalai város fagyizója

Berobban az indiánnyár a következő napokra? Hihetetlen, de újraindulhat a fagyi szezon!

Benedek Bálint
Októberi nyárban nyit ki a zalai város fagyizója

Kedden olykor még felhők úsztak az égre, szerdától berobban az indiánnyár és az egyik fagyizó is kinyit Nagykanizsán

Fotó: Szakony Attila

Olyan kellemes időt ígérnek október 8-ra szerdára, hogy a nagykanizsai DaCrema fagyizó tulajdonosa, Wilheim Dávid és csapata úgy döntött kinyitnak. A Rózsa utca 16/A szám alatti fagyizó Facebook oldalán tette ki a felhívást: Ősz van, de a fagyi még mindig jól esik — főleg ha nem esik! Gyertek és kanalazzátok együtt a szezon utolsó finomságait.

fagyi szezon
Fagyi szezon újra töltve: mindenkit meglepett a zalai fagyizó azzal, hogy október 8-án, szerdán kinyit
Fotó: DaCrema/Facebook

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
