Az aradi vértanúk ma is példaképek (galéria, videó)

A hagyományos helyszínen, a Szent Miklós temetőben rendezte meg a keszthelyi önkormányzat és Goldmark Károly Művelődési Központ az aradi vértanúk tiszteletére tartott megemlékezést.

Dr. Tóth Gergely polgármester köszöntőjében igazságos háborúként említette az 1848-as szabadságharcot, "hiszen egy nemzet az önállóságát védi és egy honvédő háborúról van szó" - fogalmazott.

Beszédében kiemelte: a hősök addig élnek, amíg emlékezünk rájuk, s a megemlékezésen résztvevők száma jelzi "hogy az aradi vértanúk emlékezete itt él a szívünkben és nem volt hiábavaló az ő áldozatuk. Hordjuk a szívünkben azt a bátorságot és a szabadságnak azt a szeretetét, ami őket jellemezte".

A polgármester gondolatai után Aradi Vértanúk Emléknapján a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Közgazdasági Technikum diákjai adtak műsort.



Megemlékező beszédében dr. Törzsök András, az intézmény tanára, történész méltatta az aradi vértanúkat és felidézte a történelmi eseményeket, megvilágítva, milyen okok vezettek el az október 6-i, tragikus naphoz. Beszédét az aradi tizenhármak mának szóló üzenetével zárta.

Fotó: Keszey Ágnes



"E nemzet a maga különleges lelkületével és gondolkodásmódjával felemel és megnemesít bennünket" - idézte a Jules Michelet francia történész a magyar nemzetet méltató szavait." Talán ennek a különleges lelkületnek köszönhető, hogy az aradi vértanúk közül azok, akik nem magyar származásúak voltak, képesek voltak azonosulni a magyar üggyel"- emelte ki.

"Az október 6-án kivégzettek olyan erkölcsi értékeket adtak nekünk példaként, amiknek a mai napig megvannak a hatásai. Talán ezért lehetett, hogy évekkel ezelőtt Joachim Meisner bíboros a következőket mondta: Európának szüksége van arra a háborúkban, nélkülözésekben és szenvedésekben megedződött magyar népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni" - zárta megemlékezését dr. Törzsök András történész-tanár.

A keszthelyi megemlékezés koszorúzásokkal zárult és a megemlékezők mécseket is gyújtottak.