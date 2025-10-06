október 6., hétfő

Megemlékezés

1 órája

Az aradi vértanúk ma is példaképek (galéria, videó)

"Az október 6-án kivégzettek olyan erkölcsi értékeket adtak nekünk példaként, amiknek a mai napig megvannak a hatásai" - emelte ki megemlékező beszédében a keszthelyi megemlékezés szónoka, dr. Törzsök András történész. Az aradi vértanúk tiszteletére hétfőn kora este gyűltek össze a megemlékezők.

Keszey Ágnes
Az aradi vértanúk ma is példaképek (galéria, videó)

A hagyományos helyszínen, a Szent Miklós temetőben rendezte meg a keszthelyi önkormányzat és Goldmark Károly Művelődési Központ az aradi vértanúk tiszteletére tartott megemlékezést.

aradi vértanúk
Keszthelyen a Szent Miklós temetőben tisztelegtek az aradi vértanúk előtt


Dr. Tóth Gergely polgármester köszöntőjében igazságos háborúként említette az 1848-as szabadságharcot, "hiszen egy nemzet az önállóságát védi és egy honvédő háborúról van szó" - fogalmazott. 

 

 

Beszédében kiemelte: a hősök addig élnek, amíg emlékezünk rájuk, s a megemlékezésen résztvevők száma jelzi "hogy az aradi vértanúk emlékezete itt él a szívünkben és nem volt hiábavaló az ő áldozatuk.  Hordjuk a szívünkben azt a bátorságot és a szabadságnak azt a szeretetét, ami őket jellemezte". 
A polgármester gondolatai után  Aradi Vértanúk Emléknapján a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Közgazdasági Technikum diákjai adtak műsort.

 
Megemlékező beszédében dr. Törzsök András, az intézmény tanára, történész  méltatta az aradi vértanúkat és felidézte a történelmi eseményeket, megvilágítva, milyen okok vezettek el az október 6-i, tragikus naphoz. Beszédét az aradi tizenhármak mának szóló üzenetével zárta.

Fotó: Keszey Ágnes

 
"E nemzet a maga különleges lelkületével és gondolkodásmódjával felemel és megnemesít bennünket"  - idézte a Jules Michelet francia történész a magyar nemzetet méltató szavait." Talán ennek a különleges lelkületnek köszönhető, hogy az aradi vértanúk közül azok, akik nem magyar származásúak voltak, képesek voltak azonosulni a magyar üggyel"- emelte ki. 
"Az október 6-án kivégzettek olyan erkölcsi értékeket adtak nekünk példaként, amiknek a mai napig megvannak a hatásai. Talán ezért lehetett, hogy évekkel ezelőtt Joachim Meisner bíboros a következőket mondta: Európának szüksége van arra a háborúkban, nélkülözésekben és szenvedésekben megedződött magyar népre, amely soha nem hagyta magát legyőzni" - zárta megemlékezését dr. Törzsök András történész-tanár.

A keszthelyi megemlékezés koszorúzásokkal zárult és a megemlékezők mécseket is gyújtottak. 

Október 6. - megemlékezés Keszthelyen

Fotók: Keszey Ágnes

 

