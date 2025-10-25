2 órája
Amikor a retro bál az életmentést is segíti: több mint egy millió forintot adományozott az Oázis Zenekar a keszthelyi mentősöknek
1 millió 76 ezer 500 forint. Ez a teljes összeg, amely az október 18-ai Oázis bálon összegyűlt a belépőjegyekből és a közönség támogatásából. Az összeget a zenekar és a zalaszentlászlói önkormányzat pénteken adta át a Keszthelyi Mentők Alapítványnak. A helyszíni büfé bevétele pedig az üzemeltető jóvoltából helyi, falubeli fejlesztést szolgál.
Az zalaszentlászlói önkormányzat képviselője, az Oázis zenekar tagjai, a Keszthelyi Mentők Alapítvány elnöke és a báli büfé üzemeltetője a jótékonysági támogatás átadásakor Fotó: Pémer Edina
35 esztendővel lépett először színpadra az Oázis zenekar, s 19 évvel ezelőtt utoljára - egészen október 18-ig, hiszen ekkor egyetlenegy bulira ismét összeálltak a tagok. Németh Ferenc (szintetizátor, vokál), Németh Zsolt (szólógitár, ének), Borsics László (dob), Hegedüs Róbert (basszusgitár), azaz az Oázis zenekar múlt szombati zalaszentlászlói báljának teljes bevételét jótékony célra ajánlotta fel, a Keszthelyi Mentők Alapítvány részére. Közel ötszáz vendég nosztalgiázott, de többen voltak olyanok is, akik felajánlásként megvásárolták a belépőjegyet, de nem tudtak ott lenni a buliban.
Zene és barátság, a közönség öröme, segítő felajánlás - az Oázis zenekar a jótékonyságot is szívügyének tekintette
„Milyen kicsi a világ” – szoktuk mondani, s a zenekar tagjai is ezzel kezdik történetüket a felajánlás kapcsán. A buli meghirdetésekor, májusban már eldöntötték, hogy a keszthelyi mentősöket szeretnék támogatni a bevétellel. Később kiderült, személyes érintettséget is hozott az élet.
Augusztus végén történt egy tűzeset Cserszegtomajon, melyben a zenekar testvérpárjának édesapja, Németh Ferenc, a szomszéd férfi mentése közben súlyos égési sérüléseket szenvedett.
– Két műtét és egy hónapos kórházi kezelés után most már otthonában lábadozik és jól van. A kiérkező keszthelyi mentősök egyike pont az Alapítvány vezetője volt, ez a buli utáni kapcsolatfelvételkor derült ki. Ők voltak azok, akik szakszerűen ellátták és a győri égési osztályra szállították édesapánkat. Ez az eset is azt mutatja, hogy senki nem tudhatja, mikor szorul a keszthelyi mentősök segítségére. Így utólag ez még jobban megerősített bennünket abban, hogy jó döntést hoztunk, hogy a keszthelyi mentősöket támogattuk! Egyébként a mentőautók felszereltsége is nagy mértékben függ az Alapítvány támogatottságától is! - mondta el az Oázis gitárosa, Németh Zsolt, aki összegzésként úgy fogalmazott: a rendezvénnyel mindenki jól járt:
- Az Alapítvány bankszámlája szép összeggel gyarapodott: egymillió-hetvenhatezer-ötszáz forint támogatás gyűlt össze az Oázis-bálon
- A vendégek egy jó hangulatú, régmúltat idéző buliban vehettek részt, olyan régi ismerősökkel találkoztak, akikkel hosszú évek óta nem is beszéltek
- A zenekar rengeteg pozitív visszajelzést, tapsot, gratulációt kapott, ami többet ér minden pénznél
Már vannak tervek az adomány felhasználására
A több mint egy millió forintos támogatásból a megajándékozott szervezet, a Keszthelyi Mentők Alapítvány egyrészt olyan eszközökkel szeretné felszerelni a mentőautókat az Országos Mentőszolgálattal történő szakmai egyeztetés után, amelyek a térségben segítik a betegek, sérültek ellátását. Terveik között szerepel speciális hordágyak és olyan rögzítőeszközök beszerzése, melyek törések esetén teszik még biztonságosabbá a sérültek szállítását. Mindezek mellett a mentősök számára egyedi ruházatot is szeretnének ajándékozni.
– Meglepődtünk, de meg is örültünk a felajánlásnak. Nem is gondoltuk, hogy ekkora mértékű adomány érkezik, hálásak vagyunk a közönségnek és a zenekarnak. Az alapítványunk egy évtizede azért is alakult, hogy az adózók egy százalékos felajánlásából és egyéb támogatásokból tudjunk fejlesztéseket megvalósítani. Korábban például vásároltunk eszközöket, tudományos könyveket és sikerült már olyan speciális kötszerekkel felszerelni a keszthelyi mentőautókat, amelyeket égési sérülések esetén használhatóak – mondta el Kulcsár Balázs, A Keszthelyi Mentők Alapítvány elnöke.
A zalaszentlászlói önkormányzat is támogatta a rendezvényt, s a mentősöket
A helyhatóság azzal támogatta az Oázis zenekart, s rajtuk keresztül a Keszthelyi Mentők Alapítványt, hogy a bálnak otthont adó Faluházat biztosította a rendezvényre, így a teljes bevétel az alapítványhoz kerülhetett. A közel 1,1 millió forintos adomány átadásakor jelen volt Andrásiné Targuba Krisztina Zalaszentlászló Község Önkormányzatának képviseletében. A képviselő elárulta: fiatalabb éveiben ő maga is Oázis-rajongó volt, ismerte a zenekart, amely sokszor lépett fel településükön. Amikor megkezdődött a buli szervezése, a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta, hogy támogatják a jótékonysági célú bált.
– Közösségi élmény is volt ez a bál: olyan volt, mint egy osztálytalálkozó: régi ismerősök találkoztak, felidézték a fiatalságukat, kíváncsiak voltak a zenekarra és élvezték a bulit - elevenítette fel az egy héttel ezelőtti eseményt Andrásiné Targuba Krisztina.
A büfé üzemeltetője is jótékonykodott, az ő bevételük zalaszentlászlói fejlesztések megvalósulását segíti
Az október 18-ai esten az Aranypatak vendéglő csapata üzemeltette a büfét, s ők is teljes egészében felajánlották a bevételt. Ez az összeg a tervek szerint a helyi óvoda fejlesztését szolgálja majd. Sági Erika vállalkozó elmondta: a tervek szerint a helyi, Makovecz Imre tervei alapján épült óvoda klimatizálására szeretnék fordítani az összeget, ha erre az intézmény megkapja az engedélyeket. Ha speciális építészeti szabályok ezt nem tennék lehetővé, akkor is helyi fejlesztés valósul majd meg a báli büfé bevételéből.
Nem is érezték az idő múlását - a zenekar tagjai a buli és a jótékonyság örömét is megtapasztalták
A 19 év után egy bulira ismét összeállt zenekar - bár a buli nekik is öröm volt - köszönetét is megfogalmazta többeknek: a közönségnek a nagy létszámú részvételt, a helyszín biztosítását a helyi önkormányzatnak, a szervezők és segítők közreműködését, a Carlos Bandnak a technikai segítséget, a szomszédoknak, hogy kilenc hónapon át hallgatták a próbáikat és a családtagoknak, akik elviselték távolmaradásukat - emelte ki Németh Zsolt és Németh Ferenc.