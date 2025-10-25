Amikor a retro bál az életmentést is segíti: több mint egy millió forintot adományozott az Oázis Zenekar a keszthelyi mentősöknek

35 esztendővel lépett először színpadra az Oázis zenekar, s 19 évvel ezelőtt utoljára - egészen október 18-ig, hiszen ekkor egyetlenegy bulira ismét összeálltak a tagok. Németh Ferenc (szintetizátor, vokál), Németh Zsolt (szólógitár, ének), Borsics László (dob), Hegedüs Róbert (basszusgitár), azaz az Oázis zenekar múlt szombati zalaszentlászlói báljának teljes bevételét jótékony célra ajánlotta fel, a Keszthelyi Mentők Alapítvány részére. Közel ötszáz vendég nosztalgiázott, de többen voltak olyanok is, akik felajánlásként megvásárolták a belépőjegyet, de nem tudtak ott lenni a buliban.

Rengetegen voltak kíváncsiak a 35 éve alakult Oázis zenekar bulijára, mely 19 év után egyetlen alkalomra állt össze - s ezúttal jótékonysági céllal rendezték meg a bált a zalaszentlászlói Faluházban

Zene és barátság, a közönség öröme, segítő felajánlás - az Oázis zenekar a jótékonyságot is szívügyének tekintette



„Milyen kicsi a világ” – szoktuk mondani, s a zenekar tagjai is ezzel kezdik történetüket a felajánlás kapcsán. A buli meghirdetésekor, májusban már eldöntötték, hogy a keszthelyi mentősöket szeretnék támogatni a bevétellel. Később kiderült, személyes érintettséget is hozott az élet.

Augusztus végén történt egy tűzeset Cserszegtomajon, melyben a zenekar testvérpárjának édesapja, Németh Ferenc, a szomszéd férfi mentése közben súlyos égési sérüléseket szenvedett.

– Két műtét és egy hónapos kórházi kezelés után most már otthonában lábadozik és jól van. A kiérkező keszthelyi mentősök egyike pont az Alapítvány vezetője volt, ez a buli utáni kapcsolatfelvételkor derült ki. Ők voltak azok, akik szakszerűen ellátták és a győri égési osztályra szállították édesapánkat. Ez az eset is azt mutatja, hogy senki nem tudhatja, mikor szorul a keszthelyi mentősök segítségére. Így utólag ez még jobban megerősített bennünket abban, hogy jó döntést hoztunk, hogy a keszthelyi mentősöket támogattuk! Egyébként a mentőautók felszereltsége is nagy mértékben függ az Alapítvány támogatottságától is! - mondta el az Oázis gitárosa, Németh Zsolt, aki összegzésként úgy fogalmazott: a rendezvénnyel mindenki jól járt: