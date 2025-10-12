Újra színpadra áll Zalában a legendás Oázis zenekar, egy estére újra él a ’90-es évek bulihangulata (galéria, videó)

„Sziasztok! Az Oázis zenekar 35 éve alakult, 19 év szünet után ismét lenyomunk egy bulit” - így köszöntek be az együttes tagjai néhány hónappal ezelőtt a közösségi médiában, sokak nagy meglepetésére és örömére. A 35 évvel ezelőtt alakult együttes tagjai - Zsolti, Feri, Laci, Robi - a zalaszentlászlói faluházban 21.00 órakor lépnek színpadra. A buli egyszeri lesz, így aki nosztalgiázni szeretne, csak most teheti meg, hogy újra átélje fiatalságát.

19 év után ismét Oázis bál – de hogyan kezdődött az együttes története?

Egy kiselejtezett zongorával indult a Németh testvérek zenei pályafutása, amelyet még réges-rég édesapjuk vitt haza. A fiúk már aznap rájöttek, hogy nem csak pingpongozni lehet a hangszeren, hanem zenélni is. Telt múlt az idő, s történt egyszer, hogy barátaikkal együtt elmentek egy kultúrházba zenét hallgatni. Nem igazán nyerte el a tetszésüket a zenekar, arra viszont inspirálta őket, hogy ők is próbáljanak meg együtt zenélni. Így kezdődött három és fél évtizede az Oázis zenekar története. A névről is illik szót ejteni: rengeteg ötletük volt az együttes nevére, mely végül aztán egy korabeli, keszthelyi vendéglátóhelyről kapta a nevét.

Az Oázis zenekarban többen is zenéltek az idők folyamán, róluk is írt egykor - éppen 25 éve - lapunk, a Zalai Hírlap.

Egykori újságcikk a Zalai Hírlapban - az akkor még 10 éves zenekarról

Azok a régi bálok…

Az Oázis akkor zenélt, amikor még bálokba jártak a fiatalok és örökifjak, így a repertoár ehhez illően tánczene és mulatós muzsika. A fiúk ezt így fogalmazzák meg: partyzenekar az Oázis. Nemegyszer előfordult, hogy a falusi, búcsúi bálokon szövődött szerelmek beteljesedését is ők kísérték: sokszor hívták őket bulizók lakodalomba is zenélni, de szalagavatókra is gyakorta hívták őket. Keszthelyi rendezvényeken is sokszor felléptek, többször koncerteztek augusztus 20-án. Ahogy beszélgetésünk közben nosztalgiáznak, egyik legnagyobb fellépésüket is megemlítik: egy fővárosi főiskola gólyabálján a Republic előzenekaraként léptek fel.

Igazán menő zenekar volt az Oázis: volt olyan év, hogy 103 fellépésük volt.