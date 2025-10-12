1 órája
Újra színpadra áll Zalában a legendás Oázis zenekar, egy estére újra él a ’90-es évek bulihangulata (galéria, videó)
Ki emlékszik a legendás Oázisra? Németh Ferenc (szintetizátor, vokál), Németh Zsolt (szólógitár, ének), Borsics László (dob) Hegedüs Róbert (basszusgitár). Ők együtt a kilencvenes évek, kétezres esztendők elejének menő zalai zenekara. A 35 éves együttes 19 esztendeje lépett fel utoljára. Október 18-án az Oázis zenekar viszont ismét megörvendezteti a közönséget, egyetlenegy fellépés alkalmával, mely jótékonysági célokat szolgál. A közönség egy estére újra átélheti a legendás Oázis-hangulatot.
A 35 éve alakult Oázis egyetlenegy estére ismét összeáll. A bál a Zalaszentlászlói faluházban október 18-án lesz - kapunyitás 21.00 órakor! A nagy eseményre hónapok óta próbál a zenekar
Fotó: Keszey Ágnes
„Sziasztok! Az Oázis zenekar 35 éve alakult, 19 év szünet után ismét lenyomunk egy bulit” - így köszöntek be az együttes tagjai néhány hónappal ezelőtt a közösségi médiában, sokak nagy meglepetésére és örömére. A 35 évvel ezelőtt alakult együttes tagjai - Zsolti, Feri, Laci, Robi - a zalaszentlászlói faluházban 21.00 órakor lépnek színpadra. A buli egyszeri lesz, így aki nosztalgiázni szeretne, csak most teheti meg, hogy újra átélje fiatalságát.
19 év után ismét Oázis bál – de hogyan kezdődött az együttes története?
Egy kiselejtezett zongorával indult a Németh testvérek zenei pályafutása, amelyet még réges-rég édesapjuk vitt haza. A fiúk már aznap rájöttek, hogy nem csak pingpongozni lehet a hangszeren, hanem zenélni is. Telt múlt az idő, s történt egyszer, hogy barátaikkal együtt elmentek egy kultúrházba zenét hallgatni. Nem igazán nyerte el a tetszésüket a zenekar, arra viszont inspirálta őket, hogy ők is próbáljanak meg együtt zenélni. Így kezdődött három és fél évtizede az Oázis zenekar története. A névről is illik szót ejteni: rengeteg ötletük volt az együttes nevére, mely végül aztán egy korabeli, keszthelyi vendéglátóhelyről kapta a nevét.
Az Oázis zenekarban többen is zenéltek az idők folyamán, róluk is írt egykor - éppen 25 éve - lapunk, a Zalai Hírlap.
Azok a régi bálok…
Az Oázis akkor zenélt, amikor még bálokba jártak a fiatalok és örökifjak, így a repertoár ehhez illően tánczene és mulatós muzsika. A fiúk ezt így fogalmazzák meg: partyzenekar az Oázis. Nemegyszer előfordult, hogy a falusi, búcsúi bálokon szövődött szerelmek beteljesedését is ők kísérték: sokszor hívták őket bulizók lakodalomba is zenélni, de szalagavatókra is gyakorta hívták őket. Keszthelyi rendezvényeken is sokszor felléptek, többször koncerteztek augusztus 20-án. Ahogy beszélgetésünk közben nosztalgiáznak, egyik legnagyobb fellépésüket is megemlítik: egy fővárosi főiskola gólyabálján a Republic előzenekaraként léptek fel.
Igazán menő zenekar volt az Oázis: volt olyan év, hogy 103 fellépésük volt.
– Egyikünk sem tanult zeneiskolában, magunk tanultunk zenélni, de összeszoktunk és jó hangulatot csináltunk. Élveztük a zenélést, annak a gondolatnak a jegyében játszottunk, hogyan tudnánk jó kedvet csinálni, ha nekünk sincs jókedvünk. Mert a közönség érzi, ha a zenész rosszkedvűen, vagy unottan, csak a pénzért csinálja. Persze nekünk is fontos volt a fellépésekért kapott pénz, de nem emiatt élt az Oázis. Az első időkben, amikor egy fillért sem kaptunk, akkor nagyon szerettük a fellépéseket. És most sem a pénz miatt zenélünk, hiszen az október 18-án, 21.00 órakor kezdődő bál teljes bevételét a zalaszentlászlói önkormányzattal együtt, jótékony célra ajánljuk fel: a Keszthelyi Mentők Alapítvány részére.
Vajon miért szűnt meg az Oázis?
Akkor zenéltek amikor még divatos volt az élőzene, s több más Keszthely környéki, zalai zenekar is népszerű volt. Aztán jöttek a diszkók és az internet, melyek megjelenése a szórakozásra, a zenére is hatással volt. Idővel már a zene sem kellet sokaknak, csak egyszerűen beültek valahova inni.
Az Oázis feloszlásához az is hozzájárult, hogy fárasztó volt a rengeteg fellépés – ne feledjük, hobbiként, munka mellett zenéltek a fiúk. S amikor már néha észrevették magukon, hogy nem mindig ad örömet a zenélést, úgy döntöttek: ideje abbahagyni. A zenészek fontos megjegyzésként hozzáteszik: a zenekar megszűnéséhez nem viták vagy összeveszés vezetett. Igazából a körülmények változása, az élet hozta így.
Költözésből – újra egymásra találás
– Eltelt 19 év, egymás nélkül, de mi történt idén, hogy ismét összeállt a zenekar?
Nosztalgia és öröm – nekik és a közönségnek is, de jótékonysági bál is a 35 éves Oázis estje. Ahogy nemrégiben megfogalmazták, ez a bál kicsit olyan lesz, mint egy osztálytalálkozó, melyen rég látott ismerősök találkoznak. A tagok közel húsz év után úgy kezdtek el ismét zenélni, mintha múlt héten játszottak volna utoljára együtt. Németh Ferenc (szintetizátor, vokál), Németh Zsolt (szólógitár, ének), Borsics László (dob) Hegedüs Róbert (basszusgitár) hónapok óta készülnek a különleges alkalomra.
— Költöztem – meséli Feri – és megtaláltam ezt a dobozt, benne a kottákkal. Sokáig nézegettem a füzeteket és eszembe jutott, hogy végül is mindenkinek megvannak a hangszerei. Először a testvéremmel beszéltem, aztán felhívtam a többieket, mondtam nekik: itt van hely zenélni, gyertek át, nézzük meg, mit tudunk. Az is hozzátartozik, hogy régebben, amikor beszélgettem ismerőseimmel, gyakran emlegették az Oázist, kérdezgették is, hogy lesz-e még fellépés. De mindig azt mondtam, hogy abbahagytuk. De mikor tavasszal én is visszagondoltam a zenekarra, arra gondoltam: miért is ne? Robi játszott az egykori Oázison kívül más zenekarokban is, de aztán neki is kimaradt pár év zenélés. Emlékszem, Lacit úgy hívtam fel, mintha tegnap találkoztunk volna: gyere, holnap vagy holnapután próbálunk. Persze nevetett, nem hitte el, aztán jött – és a többiek is. De gyakorlatilag tényleg ugyanonnan folytattuk, mint amikor abbahagytuk, hiszen most is régi repertoárt játsszuk, egy-két új dal lesz csak. Úgy gondolom, hogy akik eljönnek minket meghallgatni, nem az új zenére kíváncsiak, hanem azokra a dalokra, amelyeket hajdan játszottuk.
– Zalaszentlászlón lép fel 19 év után az Oázis, hogyan került ide a bál?
– Motoroztam a nejemmel és megálltunk a faluháznál lévő vendéglőnél egy kávéra – folytatja az egy estére újraszülető Oázis történetét Zsolti – és a tulajdonosok mondták, hogy ha újra fellépne a zenekar, ők megszerveznék az eseményt. Szerettünk itt zenélni, a legnagyobb bulijaink egyik helyszíne volt Zalaszentlászló, szeretett itt lenni a közönség. Az is nagyon fontos, hogy a házigazdák: Sági Erika és férje Szabó Attila ugyancsak jótékony célra ajánlja fel a bál bevételét. Az önkormányzat is mellénk állt: nagyon nagy támogatás, hogy térítésmentesen biztosítja a faluházat a jótékonysági rendezvényre.
– Az októberi bál után lesz újabb?
– Persze – mondják mosolyogva – 20 év múlva.
Majd komolyabbra fordítva a szót hozzáteszik: régen minden hétvégén teltházas bulikon zenéltek, de megváltozott a világ, s vele együtt a zenei ízlés és a szórakozási szokások is. Most biztosan sok nosztalgiázót fog vonzani a bál, akik egy estére újra átélhetik fiatalságukat, de ha újra rendszeresen zenélnének, nem lenne nagy létszámú a közönség. Ez az alkalom egy kuriózum, persze nem kizárt, hogy a maguk örömére ezután is zenélnek. Ahogy Robi mondja a több mint fél éve tartó, rendszeres próbákra utalva: nem tudom elképzelni, hogy ezentúl mit fogunk csinálni hétfőként.
Jótékonyság, nosztalgia, élő örömzene és persze egy kis izgalom
A régi bulik nosztalgikus hangulata, a zene szeretete megadja az alaphangulatot, de azért a zenészek bevallják: kicsit izgulnak az októberi esemény előtt, amikor 19 év után először zenélnek ismét a közönségnek. Szeretnék, ha ugyanazt kapnák a vendégek, ugyanolyan élményt élnének át. És mivel nem lesz újabb fellépés – talán majd újabb két évtized múlva – ezt megmutatni csak egyetlen esélyük van. De nem csak a közönségnek adnak élményt, a maguk örömére is zenélnek. Kicsit visszaidézik fiatalabb éveiket, újra átélik a zene örömét, a barátság fontosságát, a közösséggel való együttlét varázsát.
Akárcsak hajdan, egy csaknem húsz évvel ezelőtti, menő Oázis-bulin.
